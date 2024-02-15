İndirimli beyaz eşya almak isteyenler CarrefourSA marketlere koşacak! 6.000 TL’den başlayan fiyatlar duyuruldu

Uygun fiyatlara beyaz eşyalarını yenilemek isteyen vatandaşlara müjde bu sefer beklenmedik bir marketten geldi. Carrefoursa marketler Şubat fırsatları kampanyası kapsamında birçok beyaz eşyayı indirimli şekilde satışa çıkarttı. 6.999 TL’den başlayan dondurucu fiyatlarıyla buzdolabı, çamaşır makinesi, ankastre set, klima, bulaşık makinası gibi ürünlerinizi yenileyebilirsiniz. İşte Carrefoursa marketlerde başlatılmış olan Şubat ayı fırsatlarında satışa çıkartılan ürünler…

BUZDOLABINDAN KLİMAYA, ÇAMAŞIR MAKİNASINDAN BULAŞIK MAKİNESİNİ HER ŞEY CARREFOURSA MARKETLERDE SATIŞTA

Carrefoursa marketler 13 Şubat 2024 tarihi itibariyle başlatmış olduğu aktüel ürünler kataloğunda birçok beyaz eşyayı indirimli şekilde satışa çıkarttı. Özellikle beyaz eşya fiyatlarının uçuşa geçmiş olduğu bu dönemde vatandaşlar Carrefoursa marketlerden gayet uygun fiyatlara beyaz eşyaların satın alabilecekler. Eğer beyaz eşyalarınızı yenilemek istiyor ya da çeyiz dizmek istiyorsanız, uygun fiyatlarla satışa çıkartılan Carrefoursa marketlerdeki Şubat fırsatlarını kesinlikle kaçırmayın!

6.999 TL'DEN BAŞLAYAN FİYATLARLA BEYAZ EŞYA SAHİBİ OLABİLECEKSİNİZ

Carrefoursa marketlerin başlatmış olduğu Şubat fırsatları kapsamında 6.999 TL’ye derin dondurucu, 22.999 TL’ye klima, 15.999 TL’ye buzdolabı, 13.599 TL’ye ankastre set, 14.999 TL’ye çamaşır makinesi, 8.599 TL’ye bulaşık makinesi ve son olarak yine 10.599 TL’ye çamaşır makinesi sahibi olabilirsiniz. Carrefoursa karta özel olarak başlatılan bu indirimli fiyatlardan hemen sizler de yararlanabilir, 12 kredi vadesi ile beyaz eşyalarınızı yenileyebilirsiniz!







