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ING Bank SMS ile başvurana 15.000 TL nakit sözü verdi! 5 dakikada cüzdanlar para dolacak

Özel bankaların en popülerlerinden ING Türkiye'nin merakla beklenen emeklilik paketi açıklandı. Söz konusu kampanyada hesabınıza 15.000 TL aktarılacaktır.

Yayın Tarihi: 12.04.2024 00:07
Güncelleme Tarihi: 12.04.2024 00:07
ING Bank SMS ile başvurana 15.000 TL nakit sözü verdi! 5 dakikada cüzdanlar para dolacak

Nisan 2024 kampanyasıyla dikkat çeken ING Türkiye, emeklilere yönelik koşulsuz nakit desteği miktarını artırdı.

Türkiye'nin en popüler özel bankalarından ING'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, emekli maaşlarını ING Türkiye'ye havale eden emekliler, maaş düzeylerine göre 12 bin liraya kadar koşulsuz nakit desteği alacak.

ING verilerine göre, maaşını ilk kez ING'ye aktaran emekliler, cari hesaplarına aktarılacak otomatik fatura talimatı için 3.000 Türk Lirasına kadar ek nakit desteğinden yararlanabilecek. Bu kapsamda ise toplam 15 bin liraya kadar nakit promosyon alma şansına sahip olabilecekler.

ING Emeklilik Kampanyasından Nasıl Yararlanabilirim?

ING Bank SMS ile başvurana 15.000 TL nakit sözü verdi

Emekliler, ING Mobil'de bulunan 'Cebimdeki Danışman'la görüntülü görüşerek uzaktan bağlantı kurabilir ve e-Devlet Kapısı'nı kullanabilir. Bir ING şubesine gelerek kredi kartınızı aktarabilirsiniz. ING'ye emeklilik ING'ye göre yeni emeklilerle birlikte EYT'den emekli olanlar da emeklilik desteği alabiliyor.

"Promosyon 15 bin liraya ulaştı"

ING'ye göre, 28 Mart 2024'ten 30 Nisan 2024'e kadar üç yıl süreyle ING'den emekli maaşı almayı taahhüt eden mevcut ve yeni müşteriler, 12 bin liraya kadar ek koşulsuz nakit desteğinden yararlanacak.

NG'den emekli maaşı almaya başlayanlar, aylık toplam geliri 10.000 liranın altında ise 5.000 lira, 10.000 lira ile 15.000 lira arasında ise 8.000 lira, 15 bin lira ya da 20 bin lira arası ise 10 bin lira, 20 bin liranın üzerindeyse 12 bin lira tutarında nakit promosyon alabiliyorlar.

28 Mart 2024 ile 30 Nisan 2024 tarihleri ​​arasında ilk kez emekli maaşını ING Türkiye'den alan ve bu dönemde ilk kez cari hesabına nakit desteği ödenen emeklilik müşterilerine 3 adet ve üzeri verecekleri her otomatik fatura ödemesi talimatına 600 lira, toplamda en fazla 3 bin lira tutarında ek nakit promosyondan faydalanabiliyorlar.

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