ING Türkiye Growth Studio'yu Hayata Geçirdi: Yeni Öğrenme Merkezi Açıldı

ING Türkiye Growth Studio'yu Hayata Geçirdi

ING Türkiye, sürekli gelişim ve öğrenmeyi stratejisinin merkezine alan kültür dönüşümü kapsamında önemli bir adım atarak Growth Studio'yu hayata geçirdi. Genel Müdürlük binasında açılan bu merkez, klasik eğitim anlayışının ötesinde, merakı besleyen ve birlikte üretmeye odaklanan dinamik bir öğrenme ortamı sunuyor.

Yeni öğrenme merkezi ve sunduğu olanaklar

ING’nin global yaklaşımıyla uyumlu olarak tasarlanan Growth Studio, çalışanların öğrenmeyi davranışa dönüştüren aktif değer üreticileri haline gelmesini hedefliyor. Merkezde; 5 tane hibrit eğitime uygun sınıf, birebir gelişim görüşmelerine uygun koçluk ve mentorluk alanları, takım etkileşimini artıran üretici oyun ve etkileşim araçları, merakı besleyen mini kütüphane ve fikir üretimini destekleyen Orange Talks Room adında bir oda bulunuyor.

Kültürel dönüşümde öğrenme topluluğu yaklaşımı

Growth Studio, ING Türkiye’nin uzun vadeli insan ve kültür stratejisiyle uyumlu olarak benimsenen "öğrenme topluluğu" yaklaşımını güçlendiriyor. Esnek yapısıyla farklı öğrenme ihtiyaçlarına ve çalışma biçimlerine cevap veren merkez, hem bireysel hem de ekip düzeyinde öğrenme hızını artırmayı, denemeyi teşvik etmeyi ve birlikte üretme kültürünü derinleştirmeyi amaçlıyor.

ING Türkiye İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Hale Ökmen Ataklı şu açıklamayı yaptı: "ING olarak, global DNA’mızdan aldığımız dijital güçle ve ’Önce kendin olursun sonra ING’li yaklaşımımızla bugüne kadar birçok yenilikçi uygulama hayata geçirdik. Sürekli gelişimi merkeze alan, öğrenme kültüründe fark oluşturan yaklaşımımızla yenilikçi duruşumuzu bir adım daha ileriye taşıyoruz. Öğrenmeyi bir etkinlikten öte çalışma kültürünün ve organizasyonun doğal bir refleksi haline getirmeyi hedefliyoruz. Bugün farkı oluşturan şey bilgi değil, öğrenme hızı. Growth Studio’yu bu yüzden hayata geçirdik. Bu merkezde ING’liler sadece eğitim almıyor; deniyor, yanılıyor, tartışıyor ve yeniden inşa ediyor. Biz büyümeyi bir sonuç değil, her gün tekrarlanan bir davranış olarak görüyoruz. Bu nedenle de klasik eğitim anlayışından uzaklaşıp öğrenmeyi kurum kültürüne bütüncül olarak entegre eden bir yaklaşım benimsiyoruz. Bu stratejiyi destekleyen Growth Studio ise birbirinden öğrenme, trend paylaşımları ve üretim ritüelleriyle dinamik bir öğrenme döngüsü oluşturuyor. Bu merkezi, kültürel dönüşümümüzün önemli bir yansıması olarak konumluyoruz. Öğrenme yaklaşımıyla fark oluşturan bir kurum olma hedefiyle yenilikçi uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceğiz."

