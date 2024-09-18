İngiltere'de Ağustos Ayı Enflasyonu %2,2 Olarak Belirlendi

İngiltere'de Ağustos 2023 Enflasyon Rakamları

İngiltere'de yıllık enflasyon oranı, Ağustos 2023 itibarıyla %2,2 seviyesinde belirlendi. İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) tarafından açıklanan verilere göre, bu rakam, piyasa beklentileri doğrultusunda oluştu.

Ağustos Ayında Enflasyon Verileri

Ağustos ayında, yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) %2,2 olarak kaydedildi. Temmuz ayında da benzer bir oran olan %2,2 olarak gerçekleşmişti. Enerji ve gıda fiyatları hariç tutulduğunda, yıllık enflasyon %3,6 olarak ölçüldü; Temmuz ayında bu değer %3,3 olarak belirlenmişti.

Hizmet Sektörü ve Ekonomik Değerlendirmeler

Hizmet sektöründeki enflasyon da Ağustos ayında %5,6 olarak kaydedildi. Temmuz ayında ise bu oran %5,2 düzeyindeydi.

ONS Başekonomisti Grant Fitzner, enflasyon verilerinin değerlendirilmesinde, ağustosta enflasyonun genel olarak yatay bir seyir izlediğini belirtti. Hava yolu fiyatlarındaki artışın, restoran ve otellerdeki fiyat düşüşleriyle dengelendiğini ifade etti.

Fitzner, ayrıca ham madde fiyatlarının iki ay süren artışın ardından düşüşe geçtiğini de vurguladı.