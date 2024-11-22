İngiltere'de Ekim Ayında Perakende Satışlar %0,7 Düştü

İngiltere'de perakende satışlar, ekim ayı itibarıyla %0,7'lik bir düşüş gösterdi. İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), bu verilere ilişkin raporunu yayınladı.

Rapor sonuçlarına göre, ülkede perakende satışlar aylık bazda %0,7 azalma kaydetti. Özellikle gıda dışı satışlarda zayıflama dikkat çekti. En büyük düşüş ise giyim mağazalarında %3,1 ile gözlemlendi.

ONS, ayrıca eylül ayına ait perakende satış rakamlarını da güncelledi. Eylülde daha önce %0,3 olarak açıklanan büyüme, aşağı yönlü revize edilerek %0,1'e çekildi. Ülkede ağustos-ekim döneminde ise önceki üç aylık döneme göre perakende satışlarda %0,8'lik bir artış yaşandı.

ONS Kıdemli İstatistikçisi Hannah Finselbach, yaptığı değerlendirmede, perakende satışlarının üç aylık büyümelerin ardından ekimde düşüş göstermesinin nedenini açıkladı. Finselbach, geçen ay açıklanan Sonbahar Bütçesi öncesinde tüketicilerin harcamalarını yavaşlatmasının perakende satışlarını olumsuz etkilediğini belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.