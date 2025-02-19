İngiltere'de Enflasyon Ocak Ayında 10 Ayın Zirvesine Ulaştı

İngiltere'de ocak ayı enflasyonu yıllık yüzde 3'e yükseldi, merkezi hedef olan yüzde 2'yi aştı. Enflasyon Mart 2024'ten beri en yüksek seviyede.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 12:39
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 12:39
İngiltere'de Enflasyon Ocak Ayında 10 Ayın Zirvesine Ulaştı

İngiltere'de Enflasyon Rakamları Endişe Veriyor

İngiltere’de yıllık enflasyon, ocak ayında %3'e çıkarak, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) belirlediği %2'lik hedefin oldukça üstünde gerçekleşti. Bu oran, Mart 2024'ten beri kaydedilen en yüksek seviyeyi temsil ediyor.

Önemli Veriler ve Analiz

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, Aralık 2024’te %2,5 olan yıllık enflasyon, ocakta %3’e yükselmiş durumda. Piyasa beklentisi ise yükselişin %2,8 olması yönündeydi.

Aylık bazda ise enflasyon %0,1 düşüş gösterdi. ONS, alkollü içecekler ve tütün ürünleri gibi unsurların yıllık bazda fiyat artışında en büyük katkıyı sağladığını bildirdi. Ayrıca, uçak bileti ücretleri, gıda ve özel okul ücretlerinde dikkate değer artışlar görüldü. İletişim ve sağlık hizmetlerinin fiyatları da ortalamanın üzerinde bir artış gerçekleştirdi.

Çekirdek Enflasyon ve Merkez Bankası Faiz Kararları

Ülkede enerji ve gıda fiyatlarındaki dalgalanmaları dışarıda bırakan çekirdek enflasyon oranı %3,2’den %3,7'ye yükseldi. BoE, 6 Şubat’ta politika faiz oranını %4,50'ye indirdi ve BoE Başkanı Andrew Bailey, faiz indirimlerinde “kademeli ve temkinli bir yaklaşım” benimseneceğini açıkladı.

İngiltere Merkez Bankası’nın bir sonraki faiz toplantısı 20 Mart'ta gerçekleşecek. BoE, yıllık enflasyonun bu yılın üçüncü çeyreğinde %3,7 ile zirve yapmasını bekliyor.

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