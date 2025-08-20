İngiltere'de Yıllık Enflasyon Temmuzda %3,8'e Yükseldi

İngiltere'de yıllık enflasyon temmuzda %3,8'e çıktı

Piyasa beklentileri aşıldı

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre temmuzda yıllık enflasyon yüzde 3,8 olarak ölçüldü; piyasa beklentisi ise yüzde 3,7 idi.

Bu sonuçla yıllık enflasyon temmuzda, Ocak 2024'ten sonra görülen en yüksek seviyeye çıktı. Ocak 2024 döneminde enflasyon yüzde 4 olarak kaydedilmişti.

Enerji ve gıda fiyatları hariç tutulan çekirdek enflasyon da temmuzda yıllık bazda yüzde 3,8 ile piyasa beklentisi olan yüzde 3,7'nin üzerinde gerçekleşti. Çekirdek enflasyon haziranda yüzde 3,7 seviyesindeydi.

Hizmet sektörü enflasyonu temmuzda yüzde 5'e yükseldi; haziranda hizmet enflasyonu yüzde 4,7 olarak ölçülmüştü.

Ülkede tüketici fiyatları temmuzda aylık bazda ise yüzde 0,1 artış gösterdi.

ONS Başekonomisti Grant Fitzner, enflasyonun temmuzda geçen yılın başından beri görülen en yüksek seviyesine çıktığını belirterek, bu artışın okulların tatil döneminde uçak biletlerindeki hızlı yükselişten kaynaklandığını ifade etti. Fitzner ayrıca temmuzda akaryakıt fiyatları ve gıda fiyatlarının artışını sürdürdüğünü kaydetti.