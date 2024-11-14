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İngiltere'den 80 Milyar Sterlinlik Mega Emeklilik Fonları Açıklaması

İngiltere, 80 milyar sterlinlik yatırım potansiyeli yaratacak mega emeklilik fonları oluşturuyor. Reformlar 2024'te yürürlüğe girecek.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 12:38
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 12:38
İngiltere'den 80 Milyar Sterlinlik Mega Emeklilik Fonları Açıklaması

İngiltere'nin Mega Emeklilik Fonları Projesi

İngiltere, ülkede 80 milyar sterlinlik potansiyel yatırım yaratma hedefiyle mega emeklilik fonları oluşturulacağını duyurdu. Bu adım, son on yılın en büyük emeklilik reformları arasında yer alacak.

Fonların Amaçları ve Yürürlüğe Girmesi

İngiltere Maliye Bakanlığı, planlanan mega emeklilik fonlarının altyapı ve yerel projeler kapsamında kullanılacağını belirtti. Yenilikçi reformlar, 2024 yılında yürürlüğe girmesi planlanan bir Emeklilik Planları Yasası ile uygulamaya konulacak.

Yerel Yönetimler ve Varlık Büyüklüğü

Bu reform kapsamında, 86 Yerel Yönetim Emeklilik Planı otoritesinin varlıkları bir araya getirilecek ve mega fona dönüştürülecek. Ayrıca, İngiltere ve Galler'deki yerel yönetimlerin emeklilik planı varlık büyüklüğünün 2030 yılına kadar 500 milyar sterlin ulaşması hedefleniyor. Katkı fonlarının ise 2030 itibarıyla 800 milyar sterlin seviyesine çıkması bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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