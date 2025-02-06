İngiltere Merkez Bankası'ndan Faiz İndirimine Devam Sinyali

İngiltere Merkez Bankası Faiz İndirimine Devam Edebilir

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, bankanın faiz oranını daha da düşürme niyetinde olduğunu bildirdi. Bailey, BoE Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, politika faizinin 25 baz puan indirilerek yüzde 4,5'e düşürüldüğünü duyurdu.

Enflasyondaki Düşüş Sürecine Dikkat Çekildi

Bailey, "Enflasyondaki düşüş süreci devam ettikçe Merkez Bankasının faiz oranını daha da azaltabileceğimizi umuyoruz," sözlerini sarf etti. Düşüş oranını ve hızını yapılacak toplantılarda değerlendirileceğini belirtti.

Bailey, belirsizlik dolu bir dönemde olduklarını vurgulayarak, "Önümüzdeki yol engebeli olacak" ifadesini kullandı. Ayrıca, enflasyonu artıran unsurların geçici olacağı öngörüsünde bulundu.

Küresel Ticaret Politikaları Belirsizliğini Koruyor

Bailey, küresel ticaret politikalarındaki durumu da yorumlayarak, bu konuda henüz net bir durumun olmadığını ifade etti. Gelecek toplantılarda güncel gelişmeleri değerlendireceklerini belirten Bailey, bankanın önceden belirlenmiş bir yolda ilerlemeyeceğini de açıkladı.

Bugün gerçekleştirilen toplantıda politika faizi 25 baz puan indirilerek %4,5 seviyesine geriledi. Piyasalarda bu kararın önceden öngörüldüğü biliniyordu.

Ekonomik Büyüme Tahmini Düşürüldü

BoE, Kasım 2024 için öngördüğü %1,5'lik ekonomik büyüme tahminini de sert bir şekilde düşürerek %0,75'e çekti. Geçen yıl boyunca, BoE iki kez toplamda 50 baz puan faiz indirdi. Bankanın bir sonraki faiz kararı ise 20 Mart'ta açıklanacak.