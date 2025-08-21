DOLAR
İngiltere Özel Sektörü Ağustos'ta Güçlü Büyüme: Bileşik PMI 53

S&P Global'e göre İngiltere özel sektörü Ağustos'ta Ağustos 2024'ten beri en hızlı büyümeyi kaydetti; bileşik PMI 53, hizmet 53,6, imalat 47,3.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 13:13
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 13:13
İngiltere özel sektörü Ağustos'ta güçlü büyüme kaydetti

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu S&P Global tarafından açıklanan öncü veriler, İngiltere özel sektöründe Ağustos ayında Ağustos 2024'ten beri görülen en hızlı büyüme olduğunu gösterdi.

PMI verileri ve sektörel görünüm

Bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Ağustos'ta 53 puan seviyesine yükseldi. Hizmet sektörü PMI ise 53,6 puan ile son 12 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Buna karşın imalat sanayi PMI 47,3 ile son üç ayın en düşük seviyesine gerileyerek daralma bölgesinde kaldı.

PMI verilerinde 50 seviyesi üzerinden yapılan değerlendirmeye göre, 50'nin üstü sektörel büyümeye; altı ise daralmaya işaret ediyor.

Yeni iş hacmi ve istihdam

Özel sektör üretimindeki bu yükseliş, hizmet sektöründeki güçlü toparlanmayla desteklendi ve yeni iş hacimlerinde Ekim 2024'ten en büyük artış kaydedildi. Öte yandan istihdam görünümü zayıf seyrini sürdürdü; toplam iş gücü sayısı üst üste 11'inci ayda belirgin hızla azaldı.

