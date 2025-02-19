İnşaat Firmaları ve Tedarikçiler İNDER'de Buluştu!

İnşaatçılar ve tedarikçilerin katıldığı 7. buluşmada, sektördeki maliyet ve sürdürülebilirlik sorunları ele alındı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 11:30
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 11:37
İnşaat Firmaları ve Tedarikçiler İNDER'de Buluştu!

İNDER'den Kritik Buluşma

İnşaatçılar ve Gayrimenkul Geliştiricileri Derneği (İNDER) tarafından düzenlenen "İnşaat Şirketleri ve Tedarikçi Firmalar Buluşmaları"nın 7'ncisi, İstanbul'da başladı. Bu önemli etkinlikte, inşaat sektöründe faaliyet gösteren 40 şirket, ortak akıl üretmek ve sürdürülebilir çözümler geliştirmek için bir araya geldi.

İşçilik Maliyetleri ve Enflasyon

İNDER Başkanı Engin Keçeli, açılışta yaptığı konuşmada, inşaat maliyet endeksinin geçen yıl aralık ayında %34,27 arttığını hatırlatarak, malzeme ve işçilik endekslerindeki artışları vurguladı. Keçeli, "Artış oranı malzeme endeksinde %26,18, işçilik endeksinde ise %54,35 olarak gerçekleşti" dedi.

Keçeli, iş gücü maliyetlerinin sektör üzerindeki baskısını ortaya koyarak, "Son 5 yılda enflasyon %530, dolar %492 artarken, kalıp, duvar ve beton işçiliğinin artış oranları ise %2 binin üzerinde gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

Sektörün Temel Sorunları

Keçeli, gayrimenkul sektörünü bekleyen üç temel başlığı belirtti. İlk olarak, 2025'in maliyet yönetimi açısından kritik bir yıl olacağını, inşaat firmalarının tedarik zincirlerini optimize ederek finansal sürdürülebilirliği sağlamaları gerektiğini vurguladı. İkinci başlık ise yeşil bina konseptleri ve sürdürülebilir malzemelere odaklanmak oldu.

Üçüncü olarak, enflasyon, kredi maliyetleri ve döviz kuru dalgalanmalarıyla başa çıkmak için stratejik iş birlikleri ve dijitalleşme süreçlerini hızlandırmanın önemini dile getirdi.

Daha Güçlü İşbirlikleri ve İnovasyon

Bu yıl düzenlenen buluşmanın, tedarikçi firmalar ve inşaat şirketleri arasındaki iş birliğini güçlendireceğini belirten Keçeli, "Gün boyunca 20 inşaat şirketi ve 20 tedarikçi firma bir araya gelerek verimli iş süreçleri oluşturacak" dedi.

Etkinlik, sektördeki nitelikli iş birliği fırsatlarını artırarak firmalar arasında güçlü ilişkiler geliştirmeyi amaçlıyor. Şirketlerin yönetim kurulu başkanları ve üst düzey yöneticileri, yenilikçi ürün ve hizmetlerini tanıtma olanağı bulacak.

İnşaatçılar ve Gayrimenkul Geliştiricileri Derneği (İNDER) tarafından düzenlenen "İnşaat...

İnşaatçılar ve Gayrimenkul Geliştiricileri Derneği (İNDER) tarafından düzenlenen "İnşaat Şirketleri ve Tedarikçi Firmalar Buluşmaları"nın 7'ncisi başladı. İNDER Başkanı Engin Keçeli, İnşaat sektöründe faaliyet gösteren üretici, tedarikçi ve geliştirici 40 şirketi İstanbul'da buluşturan etkinliğin açılışına katılarak konuşma yaptı.

İnşaatçılar ve Gayrimenkul Geliştiricileri Derneği (İNDER) tarafından düzenlenen "İnşaat...

İnşaatçılar ve Gayrimenkul Geliştiricileri Derneği (İNDER) tarafından düzenlenen "İnşaat Şirketleri ve Tedarikçi Firmalar Buluşmaları"nın 7'ncisi başladı. İNDER Başkanı Engin Keçeli, İnşaat sektöründe faaliyet gösteren üretici, tedarikçi ve geliştirici 40 şirketi İstanbul'da buluşturan etkinliğin açılışına katılarak konuşma yaptı.

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