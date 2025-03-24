İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi Şubat'ta 84,3 Puan İle Düşüş Gösterdi

Türkiye İMSAD'ın İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi Açıklandı

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından hazırlanan İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi, Şubat 2025'te 84,3 puan olarak belirlendi. Bu sonuç, sektördeki beklenmedik zorlukları ortaya koyuyor.

Endeks Değeri Düşüşte

Yılın ilk iki ayında gerileyen Bileşik Endeks, bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak 84,3 puana düştü. Aynı zamanda Faaliyet Endeksi, önceki aya göre 1,3 puan gerileyerek 124,5 puan seviyesine indi. Güven seviyesi ise 0,9 puan düşerek 59,9 puana geriledi.

Pazarlar Durgunluğa Girdi

Raporda belirtildiği üzere, inşaat malzemesi sanayisi Şubat 2025'te, ihracat pazarlarındaki durgunluk ve ticaret korumacılığı önlemleriyle birlikte zorlu bir dönemden geçti. Bu durum, yurt içi talebi de olumsuz yönde etkiledi. Ayrıca, sıkılaşma politikaları ve sert kış şartları nedeniyle de talep düşüklüğü gözlemlendi.

Gelecekten Korkuyor

2024 Şubat ayını 96,6 puanla kapatan Bileşik Endeks'in bu yılın ilk iki ayındaki performansı, 2025'in zorlu geçeceğinin bir işareti olarak değerlendirildi. Pazarlardaki durağanlık sürerken, küresel ticaretteki korumacılık endişeleri de belirsizlik yarattı.

Güven Endeksi Düşüyor

Güven seviyesindeki bu olumsuz gelişmeler, güven endeksinin de gerilemesine neden oldu. 2025 Şubat'ta güven seviyesi bir önceki aya göre 0,9 puan düşerek 59,9 puan seviyesine düştü. Önceki yıl Şubat ayında bu gösterge 72,9 puan olarak kaydedilmişti.

Beklenti Endeksi Hızla Düşmekte

Beklenti Endeksi de 2024 Aralık ayındaki artışın ardından, Şubat 2025'te 0,3 puan düşerek 69,6 puana geriledi. Yılın başındaki belirsizlikler, ekonomi programının uygulanması ve faiz indirimi beklentisinde sınırlı bir etki yaratmış gibi görünüyor.

Önümüzdeki üç aya dair alınan yurt içi siparişlerde bazı olumlu işaretler görülse de, genel olarak sektördeki belirsizlik ve güvenin azaldığı bir dönem yaşanması öngörülüyor.