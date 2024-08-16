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İş Dünyasından Enflasyon Muhasebesi Üzerine Eleştiriler

TÜROB ve DOSABSİAD, enflasyon muhasebesinin getirdiği ek vergi yüklerini endişeyle değerlendiriyor.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 14:41
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 14:41
İş Dünyasından Enflasyon Muhasebesi Üzerine Eleştiriler

Enflasyon Muhasebesine Yönelik Değerlendirmeler

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) ve Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD), enflasyon muhasebesinin iş dünyasına etkilerini masaya yatırdı.

TÜROB'dan Uyarılar

TÜROB Başkanı Müberra Eresin, enflasyon muhasebesine karşı olmadıklarını ancak bu düzeltmenin işletmelere ek bir vergi yükü getirmeden gerçekleşmesi gerektiğini vurguladı. Eresin, turizm yatırımlarının yüksek risklerle tamamlandığını, ancak geri dönüş sürecinin uzun vadede mümkün olduğunu söyledi. "Bu süreçte henüz gelir elde edemeyen işletmelerin ek vergi yükü altında kalması, finansal zorluklar doğurabilir," dedi.

DOSABSİAD'dan Ek Vergi Uyaranı

DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, enflasyon düzeltmesinin KOBİ'lerin gelirleri yerine yatırımlarından vergi ödemesine neden olacağını belirtti. Çevikel, "Henüz satış geliri olmayan bir şirketten vergi alınması adil değil. Bu durum, yeni yatırım planlarını olumsuz etkileyebilir," dedi.

Finansal Dengeler Üzerindeki Etkiler

Enflasyon düzeltmesinin getirdiği ek vergi yükünün, iş dünyasının finansal dengesini zorlayabileceği konusunda endişeler var. Ekonomik dalgalanmalarla mücadelede firmaların kredibilitelerinin korunması gerektiğini vurgulayan Çevikel, "Sıkı finansman koşulları altında faaliyet gösteren firmalar, ek vergi yükleriyle daha da zorlanabilir. Bu durum, milli üretim kapasitesi ve ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyebilir," ifadelerini kullandı.

Sonuç olarak, enflasyon muhasebesinin getirdiği düzenlemeler, iş dünyası tarafından dikkatle izlenirken, ek vergi yüklerinin yaratabileceği sorunlara karşı alınacak önlemler büyük önem taşıyor.

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