İsa Karakaş Açıkladı: SSK ve BAĞ-KUR Emeklilerine Ocak Zammı Ne Kadar?

Sosyal Güvenlik Başuzmanı ve Türkiye Gazetesi Yazarı İsa Karakaş, yeni yılda en düşük emekli ücretlerine ilişkin değerlendirmelerini İhlas Haber Ajansı'na aktardı. Karakaş, Ocak zammına ilişkin hesaplamaların 6 aylık enflasyon verilerine göre yapılacağını ve nihai oranın Kasım ile Aralık rakamlarıyla netleşeceğini vurguladı.

4 Aylık Enflasyon Farkı ve Mevcut Tablo

Karakaş, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim ayı enflasyon verilerinin kesinleştiğini belirterek, "Bugün itibariyle Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ayı enflasyon oranları kesinleşmiş durumda. Dolayısıyla 4 aylık enflasyon farkına göre yüzde 10,25 oranındaki zammın kesin olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

Bu hesaba göre, şu an için en düşük emekli maaşının 16 bin 881 lira olduğu ve yüzde 10,25 artışla bugünkü durumda en düşük emekli maaşının 18 bin 611 liraye çıkmasının kesin olduğunu ifade etti.

6 Aylık Beklenti: En Az Yüzde 12,28

Kasım ve Aralık ayı enflasyon verilerinin eklenmesiyle Oransal zammın kesinleşeceğini söyleyen Karakaş, Merkez Bankası'nın güncellediği enflasyon tahminlerine göre 6 aylık enflasyonun yüzde 31 ile yüzde 33 aralığında beklendiğini aktardı. Buna göre hesaplandığında, hükümet refah payı vermezse bile SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin Ocak ayında alacağı zammın en az yüzde 12,28, en fazla yüzde 13,99 aralığında olabileceğini belirtti.

Karakaş, yüzde 33 gibi yüksek bir enflasyon beklentisinin gerçekleşmesini beklemediklerini, ortalama olarak zamların yüzde 13 civarında olabileceğini ekledi.

TCMB Verilerine Göre En Düşük Emekli Maaşı

Merkez Bankası beklentilerine göre en düşük emekli maaşına ilişkin değerlendirme yapan Karakaş, "Bugün itibariyle en düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradir. Eğer ki yüzde 31 oranında bir enflasyon kesinleşirse 18 bin 954 lira olacak; en yüksek oranda gerçekleşirse en düşük emekli maaşı 19 bin lirayı aşarak 19 bin 243 lira olacak" dedi.

Karakaş son olarak, 2023 yılının Temmuz ayından itibaren memurlara verilen 8 bin 77 liralık seyyanen zammın memur maaşlarına göre yaklaşık 18 bin lira olduğunu sözlerine ekledi.

