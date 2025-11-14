İŞKUR Kayseri'de Beyaz Yaka İçin Toplu İş Görüşmesi

Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ev sahipliğinde, şehirde faaliyet gösteren öncü özel sektör firmaları ile beyaz yaka iş gücünü bir araya getiren toplu iş görüşmeleri gerçekleştirildi.

Organizasyon ve Katılım

Etkinlik, işe alım süreçlerini hızlandırmak ve işverenlerin personel maliyetlerini azaltmak amacıyla planlandı. Organizasyona ön lisans ve lisans mezunu adaylar ile özel sektör temsilcileri katıldı ve görüşmeler İl Müdürlüğü Hizmet binasında yapıldı.

Yetkili Açıklaması

İŞKUR İl Müdürü Ayşe Ak yaptığı açıklamada; "Nitelikli iş gücünün istihdama kazandırılması hedefiyle yürütülen çalışmalara bir yenisini daha ekledik. İlimizde faaliyet gösteren öncü özel sektör firmaları ile beyaz yaka iş gücünü bir araya getiren toplu iş görüşmeleri, Müdürlüğümüz ev sahipliğinde başarıyla gerçekleştirildi. İşe alım süreçlerini hızlandırmak ve işverenlerin personel maliyetlerini azaltmak amacıyla düzenlediğimiz organizasyonda, ön lisans ve lisans mezunu iş arayan vatandaşlarımız ile özel sektör temsilcileri İl Müdürlüğümüz Hizmet binasında buluşturuldu. İş ve Meslek Danışmanlarımız tarafından ön kayıtları alınan 150 iş arayan, mülakatlara katılarak firmalarla doğrudan iletişim kurma fırsatı yakaladı. Görüşmeler sonucunda işe alım süreci başlatılan adaylarla ilgili işlemler devam etmektedir. Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü olarak işgücü piyasasının ihtiyaçlarına yönelik etkinliklerimize, işveren talepleri doğrultusunda devam edilecektir" ifadelerine yer verdi.

150 ön kayıtlı adayın mülakatlara katıldığı organizasyonda, işe alım süreci başlatılan adaylarla ilgili işlemler sürüyor. Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, işgücü piyasasının ihtiyaçlarına yönelik benzer etkinlikleri işveren talepleri doğrultusunda sürdürmeyi planlıyor.

