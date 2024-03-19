İŞKUR kesenin ağzını açtı! Kadın çalışanlara tamı tamına 25.000 TL destek!

İŞKUR'un "Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP)" kapsamında işverenlere sunduğu destek, Türkiye'nin yüzyılı vizyonu doğrultusunda kadınların işgücüne katılımını teşvik etmeyi ve üretimde daha fazla kadın istihdamını sağlamayı hedefliyor. Bu proje, işverenlere ihtiyaç duydukları iş gücünü yetiştirmeleri için mali bir yük olmaksızın imkân tanıyor.



Proje, pilot illerden biri olan Bursa'da başlamış durumda. İmalat sektöründe faaliyet gösteren işyerlerine, 18-35 yaş arasındaki kadın çalışanları istihdam etmeleri durumunda üç ay boyunca aylık 25 bin liraya kadar destek sağlanacak.





İŞKUR'DAN KADIN ÇALIŞANLARA ÇOCUK BAKIM DESTEĞİ: 3 BİN LİRA AYLIK!





Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi'nden (KİPAP) yararlanmak isteyen işyerlerinin bazı şartları yerine getirmesi gerekmektedir:

İmalat sektöründe faaliyet gösteriyor olmak ve en az 2 sigortalı çalışana sahip olmak.

KİPAP'dan yararlanan işyerleri, destek ödemesi yapılan sürenin en az 2 katı kadar süreyle kadın çalışanı istihdam etmeyi taahhüt etmelidir.

İşyerleri, çalıştırdıkları sigortalı sayısının yüzde 10'una kadar katılımcı talep edebilirler.

Proje kapsamında çalışan kadın işçilere, 0-66 ay aralığında çocuk sahibi olmaları halinde aylık 3 bin lira çocuk bakım desteği sağlanacaktır.

Başvuru süreci için işverenlerin İŞKUR e-şube üzerinden başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Ayrıca, projeye uygunluk ve detaylı bilgi almak isteyen işverenler Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve Hizmet Merkezlerindeki iş ve meslek danışmanlarından yardım alabilirler.