Bist 100
8.718,11 1%
DOLAR
32,35 0,18%
EURO
35,21 0,02%
ALTIN
2.235,95 0,16%

İŞKUR kesenin ağzını açtı! Kadın çalışanlara tamı tamına 25.000 TL destek!

İŞKUR'un "Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP)" kapsamında işverenlere, kadın çalışan istihdamı için önemli bir destek sunuluyor. Bu destek, işverenlerin istihdam ettiği kadın çalışanlar için üç ay süreyle aylık 25 bin liraya kadar olacak şekilde sağlanacak. İşte tüm detaylar...

Yayın Tarihi: 19.03.2024 00:12
Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 00:12
İŞKUR kesenin ağzını açtı! Kadın çalışanlara tamı tamına 25.000 TL destek!

İŞKUR'un "Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP)" kapsamında işverenlere sunduğu destek, Türkiye'nin yüzyılı vizyonu doğrultusunda kadınların işgücüne katılımını teşvik etmeyi ve üretimde daha fazla kadın istihdamını sağlamayı hedefliyor. Bu proje, işverenlere ihtiyaç duydukları iş gücünü yetiştirmeleri için mali bir yük olmaksızın imkân tanıyor.

Proje, pilot illerden biri olan Bursa'da başlamış durumda. İmalat sektöründe faaliyet gösteren işyerlerine, 18-35 yaş arasındaki kadın çalışanları istihdam etmeleri durumunda üç ay boyunca aylık 25 bin liraya kadar destek sağlanacak. 

İŞKUR'DAN KADIN ÇALIŞANLARA ÇOCUK BAKIM DESTEĞİ: 3 BİN LİRA AYLIK!

İŞKUR'un

Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi'nden (KİPAP) yararlanmak isteyen işyerlerinin bazı şartları yerine getirmesi gerekmektedir:

İmalat sektöründe faaliyet gösteriyor olmak ve en az 2 sigortalı çalışana sahip olmak.

KİPAP'dan yararlanan işyerleri, destek ödemesi yapılan sürenin en az 2 katı kadar süreyle kadın çalışanı istihdam etmeyi taahhüt etmelidir.

İşyerleri, çalıştırdıkları sigortalı sayısının yüzde 10'una kadar katılımcı talep edebilirler.

Proje kapsamında çalışan kadın işçilere, 0-66 ay aralığında çocuk sahibi olmaları halinde aylık 3 bin lira çocuk bakım desteği sağlanacaktır.

Başvuru süreci için işverenlerin İŞKUR e-şube üzerinden başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Ayrıca, projeye uygunluk ve detaylı bilgi almak isteyen işverenler Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve Hizmet Merkezlerindeki iş ve meslek danışmanlarından yardım alabilirler.

İLGİLİ HABERLER

Normal ekmeği bıraktıracak pita ekmeği tarifi! Yemesi lezzetli, yapması keyifli

Normal ekmeği bıraktıracak pita ekmeği tarifi! Yemesi lezzetli, yapması keyifli

Özel günlerin kurtarıcısı köstebek pasta tarifi! Görünüşüyle ve tadıyla büyüleyecek

Özel günlerin kurtarıcısı köstebek pasta tarifi! Görünüşüyle ve tadıyla büyüleyecek

KPSS puanı olan başvuruya akın edecek! Dev memur alımı an itibarıyla başladı

KPSS puanı olan başvuruya akın edecek! Dev memur alımı an itibarıyla başladı

Üniversiteden yeni mezun olanlara memurluk kapısı açıldı! SEEDK memur alımı yapacak!

Üniversiteden yeni mezun olanlara memurluk kapısı açıldı! SEEDK memur alımı yapacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ATM'ye giden şok geçirecek! Parayla dönmeyi bekleyene kötü haber!
2
İŞKUR kesenin ağzını açtı! Kadın çalışanlara tamı tamına 25.000 TL destek!
3
O bankada hesabı olan keyfini sürsün! Hesaplara şartsız 1000 TL para iadesi yatırılacak
4
O ilde yaşayanlar kırmızı eti ucuza alacak! Kasapların yarı fiyatına satış başladı!
5
Birikmiş 50 bin TL'si olan Ankara'da ev sahibi olacak! TOKİ 4400 TL taksitle konut satıyor
6
Dacia fiyatları dibe çekti! O modelinde ay sonuna kadar 250 bin TL indirim var!
7
Bankalarda hesabı olanlar eyvah çekecek! Bilmeyenin parası ATM'de kalacak

İŞKUR kesenin ağzını açtı! Kadın çalışanlara tamı tamına 25.000 TL destek!

O bankada hesabı olan keyfini sürsün! Hesaplara şartsız 1000 TL para iadesi yatırılacak

KPSS puanı olan başvuruya akın edecek! Dev memur alımı an itibarıyla başladı

Listedeki kişilere toplu taşıma ücreti yok! O tarihe kadar bedava oldu

15 TL ödemekten kaçan 12.000 TL verecek! O tarihe kadar başvurmayan yandı

Özel günlerin kurtarıcısı köstebek pasta tarifi! Görünüşüyle ve tadıyla büyüleyecek

Bankalardan son dakika faizsiz kredi kararı! Aylık 1.666 TL taksitli kampanyayı kaçıran yandı!

An itibariyle 2 bin 797 TL- 4 bin 196 TL hesabınızda göreceksiniz: O duyuru yapıldı

ING Bank müşterisi olan IBAN'a baksın! SMS atana 800 TL yatacak

Üniversiteden yeni mezun olanlara memurluk kapısı açıldı! SEEDK memur alımı yapacak!

İstanbulkart kullanıcılarına müjde: Ramazan boyunca hesabınıza trink 150 TL oruç desteği yatacak

Normal ekmeği bıraktıracak pita ekmeği tarifi! Yemesi lezzetli, yapması keyifli