İslahiye Biberinin Salça Yolculuğu Gaziantep'te Başladı

İslahiye Biberinin Salça Yolculuğu Başladı

Gaziantep'in gastronomi dünyasında özel bir yeri olan tescilli İslahiye biberinin salça üretim süreci başlamış durumda. İlçede toplam 26 bin 500 dekar alanda yetiştirilen bu kırmızı biberden bu yıl itibarıyla yaklaşık 53 bin ton rekolte bekleniyor.

Tarladan Sofraya Zorlu Yolculuk

İslahiye biberinin hasadı devam ederken, biberlerin tarladan sofralara ulaşma süreci de başlamış oldu. İşçilerin özenle topladığı biberler, hem evlerde hem de fabrikalarda salça haline getiriliyor.

Üreticiden Açıklamalar

Yelliburun Mahallesi’nde kırmızı biber üretiminde öncü olan işletme sahibi Mehmet Günebakan, gazetecilere verdiği demeçte, "Tescilli İslahiye biberinin dalından sofralara zahmetli bir yolculuğu var. Biberlerimiz, özenle yetiştirilip toplanıyor. Yıkandıktan sonra çekirdekleri çıkarılarak makinelerde işleniyor. Güneşte kurutulup satışa sunuluyor," ifadelerini kullandı.

Pazar Ağları ve İhracat

Acı ve tatlı biberlerden ürettikleri salçanın hem Türkiye'de hem yurt dışında geniş bir pazar bulduğunu söyleyen Günebakan, "Ürünlerimizi özellikle Hollanda, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Dubai'ye ihraç ediyoruz," şeklinde konuştu.

Gastronomi kenti Gaziantep'te tescilli İslahiye biberinin salça yolculuğu başladı. İşçiler tarafından toplanan biberler, evlerde ve fabrikalarda salça yapılıyor.

Gastronomi kenti Gaziantep'te tescilli İslahiye biberinin salça yolculuğu başladı. İşçiler tarafından toplanan biberler, evlerde ve fabrikalarda salça yapılıyor.

Gastronomi kenti Gaziantep'te tescilli İslahiye biberinin salça yolculuğu başladı. İşçiler tarafından toplanan biberler, evlerde ve fabrikalarda salça yapılıyor.

Gastronomi kenti Gaziantep'te tescilli İslahiye biberinin salça yolculuğu başladı. İşçiler tarafından toplanan biberler, evlerde ve fabrikalarda salça yapılıyor.

Gastronomi kenti Gaziantep'te tescilli İslahiye biberinin salça yolculuğu başladı. İşçiler tarafından toplanan biberler, evlerde ve fabrikalarda salça yapılıyor.

Gastronomi kenti Gaziantep'te tescilli İslahiye biberinin salça yolculuğu başladı. İşçiler tarafından toplanan biberler, evlerde ve fabrikalarda salça yapılıyor.

Gastronomi kenti Gaziantep'te tescilli İslahiye biberinin salça yolculuğu başladı. İşçiler tarafından toplanan biberler, evlerde ve fabrikalarda salça yapılıyor.

Gastronomi kenti Gaziantep'te tescilli İslahiye biberinin salça yolculuğu başladı. İşçiler tarafından toplanan biberler, evlerde ve fabrikalarda salça yapılıyor.