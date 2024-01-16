İslam Memiş, altın fiyatlarına ilişkin son uyarıyı yaptı

Orta Doğu'da meydana gelen gelişmeler ve ABD'nin kritik ekonomik verileri sonrası altının ons fiyatında dalgalanma yaşandı. Altın yatırımcıları altın alıp mı satacaklarını merak ederken, Altın ve Para Piyasalarında uzman isim İslam Memiş, altında alımın ne zaman yapılabileceğine dikkat çekti.

“Yoğun bir haftaya hazır olun!” başlığı ile önemli açıklamalar yapan İslam Memiş, Youtube hesabı üzerinden şu değerlendirmelerde bulundu:





“Ons altın bugün 2.051 dolardan işlem gördü ve 2.045 ile 2.058 dolar arasında işlem gördü. Altın ons tarafında yine 2.038 dolarda destek var. Bu hafta 2.038 doları destek şeklinde takip edeceğim.

Yine hızlı bir değişim olacak. Yukarıda 2070 direnç seviyesini izleyeceğim. Yani bu haftaki ons altın aralığım 2.038 ile 2.070 dolar arasında. Yılın ilk çeyreğinde 2.150 dolar tahminim devam ediyor. Özellikle altın açısından yükseliş trendinin hiçbir şeyi şansa bırakmadan artarak devam edeceğini söyleyebilirim.

Bir gram altının/TL'nin fiyatı serbest fiyatla 2050 ile 2060 lira arasında değişiyor. Açık piyasada 2076 liraya yükseldi. Burada yine ons altının düşüşüyle ​​birlikte gram altının da 15 liralık düşüşünü görüyoruz. Gram altın/TL tarafında bu hafta yine 2040-2070 lira aralığını izleyeceğim. Bu haftaki düşüş yeni fırsatları beraberinde getiriyor. Önümüzde bir gram altın var ve başka fırsat vermeden fiyatı artmaya devam edecek. Ons altının 2038 dolara düşmesiyle alımlar bir kez daha karşı gram altının fiyatından durdurulmak zorunda kaldı.

2070 lirayı denerken bu sefer 90 lira seviyesine yönelik bir yükseliş göreceğiz. 2040 lira seviyesini referans aldığımızda bu, kısa süre içerisinde 50 liralık bir artışın bizi beklediği anlamına geliyor. Bu nedenle çekilmenin kalıcı olmadığı kanaatindeyim."

Küresel piyasalarda Ortadoğu ve Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimlerin izleneceğini vurgulayan İslam Memiş, Bu hafta genel olarak jeopolitik gerilimlerin konuşulacağı bir hafta olacak. Bildiğiniz gibi Davos zirvesi var, çok önemli. Haberleri buradan takip edebilirsiniz” diye konuştu.