İslam Memiş, gram altın için son fırsat gününü açıkladı: Kaçıran pişman olacak

Merkez Bankası'ndaki Değişiklikler ve Piyasa Analizi: İslam Memiş'ten Değerlendirme

Finans analisti İslam Memiş, Merkez Bankası'ndaki görev değişikliğinin olası etkilerini ve piyasadaki son durumu değerlendirdi. Memiş, gram altın için önemli bir fırsat penceresinin açıldığını belirterek, bu durumu değerlendiren yatırımcılara dikkat çekti.





Hafta sonu yaşanan önemli gelişmelerin ardından, Merkez Bankası'ndaki görev değişikliği piyasalarda dalgalanmalara neden oldu. Özellikle Hafize Gaye Erkan'ın istifasıyla birlikte, yatırımcılar belirsizlik yaşadı. Memiş, bu gelişmeler öncesinde yaptığı uyarılarla dikkat çekmiş ve görev değişikliklerinin piyasalara etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.

Yeni atanan Merkez Bankası başkanıyla ilgili olarak da bilgi veren Memiş, piyasalarda büyük bir aksilik yaşanmayacağını vurguladı. Ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanı ile yeni başkanın mesajlarının da piyasalardaki endişeleri hafiflettiğini belirtti.

Piyasalardaki beklentilere yönelik olarak ise Memiş, borsada kar satışlarına hazırlıklı olunması gerektiğini ve kısa vadede 8200 seviyesine gerileme yaşanabileceğini ifade etti. Ancak uzun vadede ise borsada yükseliş öngörüsünde bulundu.

Dolar kuru ve diğer para birimleri ile altın ve gümüş fiyatlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Memiş, yatırımcılara stratejiler sunarak, piyasalardaki olası hareketliliğe karşı önlem almalarını önerdi.

Özellikle gram altın için bir şans penceresi olduğunu belirten Memiş, yatırımcılara bu fırsatı değerlendirme çağrısında bulundu ve önümüzdeki günlerdeki fiyat hareketlerini takip etmelerini tavsiye etti.