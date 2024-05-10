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İsmi listede olan kadınlar kaçırmasın! Devlet geri ödemesiz destek ödeyecek

Annelere müjde! Çalışan çalışmayan tüm annelere farklı başlıklarda birçok destek ödemesi verilecek! Peki, annelere 49 bin 784 TL’ye kadar ek kazanç kapısı sunan bu destekler neler? İşte tüm detaylar…

Yayın Tarihi: 10.05.2024 11:31
Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 11:31
İsmi listede olan kadınlar kaçırmasın! Devlet geri ödemesiz destek ödeyecek

Çalışan ve çalışmayan anneler için devlet tarafından başlatılan çeşitli destekler devam ediyor. Her geçen gün kadınlara yönelik destekler artarken, özellikle çocuğu olan annelere özel imkanlar tanınıyor. Çalışan kadınlar sunulan destekler ise hem devletten nakit ödemeyle hem de emeklilik hayatına katkı sunuyor. Maaş desteği, izin imkanı, emeklilik prim desteği, doğum desteği, emzirme desteği, yarı zamanlı çalışma imkanı ve daha birçok destek annelere veriliyor. Peki bu destekler ne kadar? Hangi anneler ne şartlarda bu desteklerden faydalanabilir? İşte tüm detaylar… 

Çalışan annelere mesai kolaylığı 

Çalışan kadınların hamile oldukları dönemlerde iş yerlerinde farklı mesai saatleri düzenlenebiliyor. Bu kapsamda hamile kadınların saat 20.00 ile 06.00 saatlerinde çalışmalarına yani gece vardiyalarına izin verilmiyor. Tüm bunlara ek olarak doğum yapan anneler, 1 yıl süre ile bu imkanı uzatabiliyor. 

anne destekleri

Süt izni veriliyor! 

Çalışan annelere doğum öncesi ve sonrasında toplam 16 haftalık izin imkanı veriliyor. Bu hakka ek olarak da günlük çalışma süresinden 1.5 saat süt izni de veriliyor. Çocuk sayısına bağlı olarak bu süre 6 aya kadar uzatılabiliyor. 

İzinli annelere 50 bin liraya yakın destek! 

16 haftalık annelik iznine çıkan tüm kadınlar iş göremezlik ödeneği de alınıyor. Bu ödeme 112 gün üzerinden hesaplanırken en az 49 bin 784 TL oluyor. Maaşa bağlı olarak ödeme artabildiğinden annenin maaşına göre verilen bu ödeme yüksek maaşta daha yüksek tutarlı oluyor. 

Yarı zamanlı çalışmaya 20 bin liraya varan ödeme! 

Doğum yapan ya da evlat edinen annelere ilk çocuk için 60, ikinci çocuk için 120 ve 2’den fazla çocukta ise 180 gün yarı zamanlı çalışma imkanı da sunuluyor. Bu süreçte işsiz olan annelere ise brüt asgari ücret üzerinden İŞKUR ödeme yapıyor. Böylelikle de yarım gün kadar çalışan anneler, he ay İŞKUR’dan toplam 9 bin 925 TL ödeme alıyor. İlk çocukta 2 aylık yarım çalışma süresinde ise toplamda 19 bin 850 TL veriliyor. 

emzirme desteği

Emziren annelere ek ödeme! 

Doğum yapan annelere süt parası da yatırılıyor. Devlet, emzirmeye devam eden annelere tek seferlik 857 TL emzirme ödemesi yapıyor. 

Prim kazancı da veriliyor! 

Çocuğu olup çalışan annelere en az 2 yıllık prim kazancı da veriliyor. 1 çocuğa 2 yıllığına verilen hak, 2 çocuk için 4 yıllık, 2 çocuk için ise 6 yıllık olarak hesaplanıyor. Bu da doğum borçlanmasından faydalanarak 6 yıl erken emeklilik imkanı sunuyor. Yani 2160 günlük prim desteği verilmiş olunuyor. 

Engelli çocuklara ek prim! 

Engelli çocuğu olan annelere prim desteği sunuluyor. Bakıma muhtaç çocuğu olup çalışan anneler, 1 Ekim 2008 yılından sonra ödedikleri tüm primlerin çeyreğini ek prim olarak alabiliyor. Böylelikle de emeklilik yaşı erkene çekilebiliyor. 

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