İSO Başkanı Bahçıvan ve İSTİB Başkanı Kopuz'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan ve İSTİB Başkanı Ali Kopuz, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıldönümünde kahramanları andı, bağımsızlığa bağlılık vurgulandı.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 17:42
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 18:18
İSO Başkanı Bahçıvan ve İSTİB Başkanı Kopuz'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ve İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla ortak mesaj yayımladı.

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan

Bahçıvan mesajında: "Ne mutlu bu toprakları sonsuz bir bağımsızlık tutkusuyla, destanlaşan bir fedakarlıkla, görkemli bir mücadeleyle bize yurt yapan kahramanlarımıza." dedi ve 30 Ağustos Zaferi'nin 103. yıl dönümünü büyük bir heyecan ve coşkuyla kutladıklarını belirtti.

Birlik ve beraberliğin sembolü olan bu bayramın kıymetinin iyi bilinmesi gerektiğini vurgulayan Bahçıvan, Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitleri saygı ve rahmetle andıklarını, gazileri minnetle yad ettiklerini ifade etti.

İSTİB Başkanı Ali Kopuz

Kopuz, Büyük Taarruzu başarıyla neticelendiren 30 Ağustos zaferinin milletin varoluş iradesinin en güçlü ifadesi olduğunu belirtti. "Ya istiklal ya ölüm" şiarıyla yürütülen İstiklal Savaşı'nın sadece tarihi bir askeri başarı olmadığını, aynı zamanda Türk milletinin boyunduruk altına alınamayacağını tüm dünyaya ilan ettiğini kaydetti.

Kopuz, zaferin milletin vatan sevgisi ve inancının timsali olduğunu vurgulayarak, simgesel Büyük Zafer'in ruhunun nesiller boyu ilham kaynağı olmaya devam edeceğini, bağımsızlık ve özgürlüğe yönelik tehditlere karşı teyakkuzda olunacağını bildirdi.

Aziz şehitlerin emaneti olan toprakların korunmasının en büyük sorumluluk olduğunu belirten Kopuz, bağımsızlığın çalışarak, üreterek ve bilimsel ilerlemeyle korunacağını ifade ederek, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümünü tebrik etti ve Gazi Mustafa Kemal ile silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle andı.

