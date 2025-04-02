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İSO Türkiye İmalat PMI Mart 2025'te 47,3'e Düştü: Gıda Sektöründe Büyüme Devam Ediyor

İSO Türkiye İmalat PMI, Mart 2025'te 47,3'e geriledi. Gıda ürünleri en hızlı büyüyen sektör oldu.

Yayın Tarihi: 02.04.2025 10:58
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 10:58
İSO Türkiye İmalat PMI Mart 2025'te 47,3'e Düştü: Gıda Sektöründe Büyüme Devam Ediyor

İSO Türkiye İmalat PMI Mart 2025 Dönem Sonuçları Açıklandı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan Türkiye İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Mart 2025 döneminde 47,3 seviyesine düştü. Bu düşüş, şubat ayında 48,3 olarak ölçülen PMI'nın ardından geldi. 50 eşik değerinin altında kalan bu rakam, sektördeki daralmayı gözler önüne seriyor.

Piyasa Koşulları ve Siparişler Üzerindeki Etkileri

Anket katılımcıları, zorlu piyasa koşullarının yeni siparişlerdeki yavaşlamada etkili olduğunu vurgularken, bu durumun üretim üzerindeki olumsuz etkilerini de ifade etti. Üretimdeki yavaşlama, bir yıl boyunca devam ederken, Mart 2025'te kaydedilen azalma Ekim 2024'ten bu yana en keskin düzeyde oldu. Dördüncü ayda da istihdamın azalmaya devam etmesi, söz konusu yavaşlamanın bir sonucu olarak öne çıkıyor.

Gıda Sektöründe Güçlü Büyüme

Anket sonuçlarına göre, Mart 2025 döneminde üretimini genişleten sektör sayısı dörde yükselirken, bu grupta gıda ürünleri en hızlı büyüyen sektör olma özelliğini korudu. Diğer büyüyen sektörler arasında "ağaç ve kağıt ürünleri", "metalik olmayan mineral ürünler" ve "kara ve deniz taşıtları" da yer aldı.

Tedarikçi Performansı ve Girdi Maliyetleri

Mart 2025'te girdi talebindeki zayıflamanın etkileriyle, tedarikçilerin teslimat süreleri son altı ayda ilk kez hızlandı. Nitekim tedarikçi performansındaki en büyük iyileşme, "ana metal" sektöründe görüldü. Girdi maliyetleri ise Artmaya devam etti, ancak bu artış şubat ayına göre daha ılımlı gerçekleşti.

Enflasyon ve Talep Baskıları

Yılın ilk aylarında yaşanan enflasyon baskıları devam ederken, S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, "Azalan talep baskısı tedarikçilerin teslimatlarını hızlandırmasını sağladı. Ancak liradaki zayıflamanın etkileri enflasyonist baskıları güçlü bir biçimde sürdürüyor," ifadelerini kullandı.

Sonuç olarak, İSO Türkiye İmalat PMI'nın Mart 2025'te 47,3'e düşmesi endüstrideki zorlukları gözler önüne sererken, gıda sektöründeki büyümeye dair olumlu gelişmeler kaydediliyor.

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