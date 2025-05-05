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Isparta'nın İhracatı Yükselişte: 4 Ayda 143 Milyon 525 Bin Dolar

Isparta'nın ihracatı, 2023'ün ilk dört ayında 143,5 milyon dolara ulaştı. Nisan'da ihracat yüzde 43 arttı.

Yayın Tarihi: 05.05.2025 19:00
Güncelleme Tarihi: 05.05.2025 19:00
Isparta'nın İhracatı Yükselişte: 4 Ayda 143 Milyon 525 Bin Dolar

Isparta'nın İhracat Rakamları Artıyor

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Başkanı Metin Çelik, kentin 2023 yılının ilk dört ayında toplam ihracatının 143 milyon 525 bin dolar olduğunu duyurdu.

Nisan Ayında İhracatta Önemli Artış

Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, nisan ayında gerçekleştirilen ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre %43 oranında artış gösterdiğini belirtti. Geçen yıl nisan ayında 27 milyon dolar olan ihracat rakamı, bu yıl 38 milyon 649 bin dolar olarak gerçekleşti.

En Fazla İhracat Yapılan Sektörler

ITSO Başkanı, yılın ilk dört ayında en fazla ihracatın, 22 milyon 186 bin dolar ile madencilik ürünleri sektöründen yapıldığını ifade etti. Nisan ayında ise:

  • Hububat: 6 milyon 474 bin dolar
  • Madencilik ürünleri: 5 milyon dolar
  • Hazır giyim ve konfeksiyon: 4 milyon 714 bin dolar
  • Yaş meyve ve sebze: 3 milyon 867 bin dolar
  • Çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri: 3 milyon 507 bin dolar

Başkan Çelik, en fazla ihracat yapılan ülkenin Amerika Birleşik Devletleri olduğunu da sözlerine ekledi.

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Başkanı Metin Çelik, kent ihracatının 4 ayda 143 milyon 525...

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Başkanı Metin Çelik, kent ihracatının 4 ayda 143 milyon 525 bin dolara ulaştığını bildirdi.

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