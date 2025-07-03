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Isparta Yaylalarında Çilek Hasadı Başladı

Isparta'nın Aksu ilçesinde çilek hasadı, kadın çiftçilerin önemli katkısıyla başladı. Bölge ekonomisine destek veriliyor.

Yayın Tarihi: 03.07.2025 11:50
Güncelleme Tarihi: 03.07.2025 11:50
Isparta Yaylalarında Çilek Hasadı Başladı

Isparta Yaylalarında Çilek Hasadı Başladı

Isparta'nın Aksu ilçesinin yaylalarında çilek hasadı gerçekleştirilmeye başlandı. 1200 rakımlı yaylaların bereketi, bölge ekonomisine önemli katkı sağlıyor ve özellikle kadın çiftçileri destekliyor.

Kadın Çiftçiler Öncü Rol Üstleniyor

11 yıl önce çilek üretimine başlanarak, Albion cinsi yediveren çileğin üretiminde kadın çiftçiler öncü rolü üstleniyor. Bu üreticiler, hem aile ekonomilerine hem de bölgenin kalkınmasına katkı sağlıyor.

Üreticilere %50 hibe desteği ile çilek fidanı dağıtılıyor. Özenle kasalara yerleştirilen çilekler, farklı illere gönderilmek üzere hazırlanıyor.

Karağı Köyü Tarımın Merkezi

Karağı Köyü Muhtarı Ramazan Kahraman, çilek tarımının köylerinin en önemli geçim kaynağı olduğunu belirtti. "Kadın istihdamını destekleyen bir tarımsal üretim. İlçe genelinde yaklaşık 150 dekar alanda çilek üretimi var. Devlet desteğiyle artırılmasını istiyoruz," dedi.

Kahraman, aroması ve verimiyle yüz güldüren çileklerin aile ekonomisine de önemli katkılar sağladığını sözlerine ekledi.

Isparta'nın Aksu ilçesinin yaylalarında üretilen çileğin hasadına başlandı. Kentte bin 200 rakımlı...

Isparta'nın Aksu ilçesinin yaylalarında üretilen çileğin hasadına başlandı. Kentte bin 200 rakımlı yaylalarda bölge ekonomisine katkı sunmak, kadın çiftçileri desteklemek için 11 yıl önce çilek üretimine başlandı.

Isparta'nın Aksu ilçesinin yaylalarında üretilen çileğin hasadına başlandı. Kentte bin 200 rakımlı...

Isparta'nın Aksu ilçesinin yaylalarında üretilen çileğin hasadına başlandı. Kentte bin 200 rakımlı yaylalarda bölge ekonomisine katkı sunmak, kadın çiftçileri desteklemek için 11 yıl önce çilek üretimine başlandı.

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