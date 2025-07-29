Isparta Yaylalarında Kış Domatesi Hasadı Başladı

Isparta Yaylalarında Domates Hasadı Heyecanı

Isparta'nın Aksu ilçesinde, 1300 metre rakımda bulunan Sorkun ve Kuzukulağı yaylalarında örtü altı domates hasadına başlanmış durumda. Sahil bölgelerinde domates üretiminin sona ermesinin ardından, yaylalarda hasat dönemi tüm hızıyla devam ediyor.

İç pazarda yoğun ilgi gören yayla domatesi, zengin aroması ve kalitesi ile dikkat çekiyor. Üretim sadece yerel pazarla sınırlı kalmayarak, ihracat için de Isparta ve Antalya'ya sevk ediliyor.

Bölgede devlet tarafından sağlanan hibe destekleri ile birlikte ev kadınlarına da iş imkanı sağlanıyor. En fazla üretim ise 35 dekar alanda Karağı köyünde gerçekleştiriliyor.

Antalya'da meyve ve sebze ticareti yapan Esma Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Domatesin kışın Antalya'da üretildiği gibi yazın da Isparta'da yoğun olarak üretiliyor" dedi. Karağı köyünden yıllardır domates aldıklarını ve Antalya pazarlarında sattıklarını ifade eden Bulut, "Kalitesi birinci sınıf, lezzeti mükemmel, aroması kışın üretilen domateslere göre çok farklı ve çok daha lezzetli. 10 yıla yakındır bu domatesi Antalya halkı ile buluşturuyoruz. Üretenin eline sağlık, yiyene afiyet olsun," şeklinde konuştu.

Köy muhtarı Ramazan Kahraman ise yayla seracılığının son dönemde artış gösterdiğini belirterek, "Devlet desteği biraz daha artırılırsa üretim miktarı artacak ve pazar konusunda sıkıntı yaşanmayacak. Köyümüzde üretilen ürünlerin lezzeti ve aroması dolayısıyla tercih ediliyor," ifadelerini kullandı.

2015 yılında 2 bin metrekare devlet destekli sera kurulumunu gerçekleştiren Ramazan Kılınç, 10 yıldır seracılıkla uğraştığını anlattı. Genellikle pembe renk gülenay çeşidi diktiklerini aktaran Kılınç, "Kilosu ortalama 20 liradan işlem görüyor. Bu aralar maliyetler yüksek olduğu için sıkıntılar yaşıyoruz ama inşallah ilerleyen zamanlarda güzel olmasını bekliyoruz" diye ekledi.

Isparta'nın Aksu ilçesinde 1300 metre rakımda, Sorkun ve Kuzukulağı yaylalarındaki tarım alanlarında örtü altı domates hasadına başlandı.

Isparta'nın Aksu ilçesinde 1300 metre rakımda, Sorkun ve Kuzukulağı yaylalarındaki tarım alanlarında örtü altı domates hasadına başlandı.