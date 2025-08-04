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İstanbul, Çin'den Yola Çıkan Yük Trenlerini Avrupa'ya Uğurladı

İstanbul'da düzenlenen törenle, Çin'den yola çıkan yük trenleri Avrupa'ya uğurlandı, Orta Koridor'un Türkiye için önemi vurgulandı.

Yayın Tarihi: 04.08.2025 14:55
Güncelleme Tarihi: 04.08.2025 14:55
İstanbul, Çin'den Yola Çıkan Yük Trenlerini Avrupa'ya Uğurladı

İstanbul, Çin'den yola çıkan yük trenlerini karşılayarak Avrupa'ya uğurladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt'un katılımıyla gerçekleştirilen bu önemli törende, iki yük treninin yola çıkışı simgelenerek Türkiye'nin küresel lojistik alanındaki rolü bir kez daha güçlendirildi.

Orta Koridor’un Stratejik Önemi

Geçtiğimiz ay, Pasifik Eurasia ve Çin Devlet Demiryolları arasında imzalanan anlaşmayla Çin'in Chongqing ve Chengdu şehirlerinden hareket eden trenler, Marmaray Halkalı İstasyonu'na ulaştı. Bu anlaşma, düzenli yük taşımacılığının başlaması açısından tarihi bir adım olarak değerlendiriliyor.

Ulaşım Süresinin Kısalması Hedefi

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, Orta Koridor’un Türkiye için taşıdığı önemi vurgularken, bu koridorun sağladığı 10-15 günlük taşıma süresinin, Kuzey ve Güney koridorlara kıyasla önemli avantajlar sunduğunu belirtti. İskurt, hedeflerinin bu süreyi 10 günün altına çekmek olduğunu ifade etti.

Yük Treni Seferleri ve Ticaret Hacmi

İskurt ayrıca, küresel ticaret hacminin 1990'dan bu yana büyük bir artış gösterdiğini ve bugün 33 trilyon dolara ulaştığını kaydetti. Bu büyümenin, hızlı ve entegre lojistik sistemleri geliştirme zorunluluğuna yol açtığını dile getirdi.

Demiryolu Taşımacılığı Avatanjları

Demiryolu taşımacılığı, düşük karbon emisyonu, yüksek kapasite ve güvenli taşıma fırsatlarıyla dikkat çekiyor. Son yıllardaki krizler ve artan enerji maliyetlerinin demiryolu ulaşımını stratejik bir seçenek haline getirdiğini dile getiren İskurt, Türkiye'nin coğrafi konumunun büyük bir avantaj sunduğunu belirtti.

Pasifik Eurasia’nın Vizyonu

Pasifik Eurasia Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erol Erkan, Çin-Türkiye-Avrupa Demiryolu Hattı'nda yeni bir dönemin başladığını vurguladı. Erkan, haziran ayında tamamladıkları stratejik işbirliğiyle düzenli seferlerin başlatıldığını ifade etti. Türkiye'nin, bu güzergâhtaki en kritik halkalardan biri olduğunu belirten Erkan, ülkenin lojistikte kendi önceliklerini yönetebilme kapasitesine sahip olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından, karşılanan yük trenleri yeni güzergahlarına doğru seyahat etmeye başladı. Bu süreç, Türkiye ve bölge ülkelerine refah getirecek önemli bir gelişim olarak değerlendiriliyor.

Pasifik Eurasia ile Çin Devlet Demiryolları arasında "Orta Koridor" güzergahını geliştirmek üzere...

Pasifik Eurasia ile Çin Devlet Demiryolları arasında "Orta Koridor" güzergahını geliştirmek üzere geçen ay imzalanan anlaşma kapsamında Çin'in Chongqing ve Chengdu şehirlerinden yola çıkan ilk trenler İstanbul'da karşılanarak, Avrupa'daki güzergahlarına uğurlandı. Karşılama ve uğurlama töreni, Ulaştırma ve Altyapı Bakan yardımcıları Enver İskurt (sağ 3) ve Osman Boyraz (sağ 5), TCDD Genel Müdürü Veysi Kurt (sağ 2), TCDD Taşımacılık Genel Müdür Yardımcısı Çetin Altun, TCDD Taşımacılık İstanbul Bölge Müdürü Uğur Taşkınsakarya ve Pasifik Eurasia Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erol Erkan'ın (sağ 4) katılımıyla Marmaray Halkalı İstasyonu'nda gerçekleştirildi.

Pasifik Eurasia ile Çin Devlet Demiryolları arasında "Orta Koridor" güzergahını geliştirmek üzere...

Pasifik Eurasia ile Çin Devlet Demiryolları arasında "Orta Koridor" güzergahını geliştirmek üzere geçen ay imzalanan anlaşma kapsamında Çin'in Chongqing ve Chengdu şehirlerinden yola çıkan ilk trenler İstanbul'da karşılanarak, Avrupa'daki güzergahlarına uğurlandı. Karşılama ve uğurlama töreni, Ulaştırma ve Altyapı Bakan yardımcıları Enver İskurt (sağ 3) ve Osman Boyraz (sağ 5), TCDD Genel Müdürü Veysi Kurt (sağ 2), TCDD Taşımacılık Genel Müdür Yardımcısı Çetin Altun, TCDD Taşımacılık İstanbul Bölge Müdürü Uğur Taşkınsakarya ve Pasifik Eurasia Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erol Erkan'ın (sağ 4) katılımıyla Marmaray Halkalı İstasyonu'nda gerçekleştirildi.

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