İstanbul'da 2nd World Bridges Zirvesi: Sağlık, Sanayi ve Diplomasi Buluşması

Maltepe Üniversitesi ev sahipliğinde 18 Aralık'ta düzenlenecek 2nd World Bridges Zirvesi, sağlık diplomasisi, sanayi-ticaret entegrasyonu ve dijital sağlık konularını ele alacak.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 23:54
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 23:54
Sağlık Turizmi Konfederasyonu (SATKOF) ve Uluslararası Sanayi Ticaret Konfederasyonu (USTKON) iş birliğiyle düzenlenen "2nd World Bridges | Industry, Trade, Health-Uluslararası Bilimsel Panel ve Diplomasi Zirvesi", İstanbul'da uluslararası aktörleri bir araya getiriyor.

Etkinlik Detayları ve Ev Sahipleri

Zirve, Maltepe Üniversitesi ev sahipliğinde ve Yeni Yüzyıl Üniversitesi iş birliğiyle 18 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Etkinlik, dünya çapından akademisyenleri, sektör temsilcilerini ve diplomatik misyonları buluşturmayı hedefliyor.

Gündem ve Hedefler

Programda sağlık diplomasisi, sanayi-ticaret entegrasyonu, dijital sağlık ve yapay zekâ uygulamalarının diplomasiye etkileri, bölgesel yatırım ve kalkınma modelleri ile 2025-2030 çok taraflı diplomasi vizyonu gibi konular ele alınacak. Zirve, akademik ve sektörel entegrasyonu güçlendirerek dijital dönüşümün geleceğine dair yol haritası sunmayı amaçlıyor.

Katılımcılar ve Beklentiler

Etkinlikte kamu ve özel sektör temsilcileri, uluslararası kuruluşlar ve büyükelçiler yer alacak. Zirvenin, katılımcı ülkeler ve uluslararası kurumlar arasında yeni iş birliklerinin geliştirilmesine, ortak projelerin başlatılmasına ve Türkiye'nin sağlık diplomasisi ekosisteminin güçlenmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Organizatör ve Açıklama

SATKOF Genel Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay, zirveye ilişkin yaptığı açıklamada: "Türkiye’nin sağlık turizmi, dijital sağlık ve sanayi-ticaret entegrasyonu alanlarında küresel bir merkez olma yolundaki adımları güçleniyor. Bu zirve, ülkeler arası köprülerin kurulmasına, yatırım ve iş birliği modellerinin geliştirilmesine ve çok taraflı diplomasi vizyonunun uluslararası platformlarda görünürlüğünün artmasına katkı sağlayacak" dedi.

Zirve, hem akademik hem de sektörel aktörleri aynı sahnede buluşturarak, uluslararası iş birliği ve yatırım fırsatlarının artırılmasına odaklanacak.

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek