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İstanbul'da Agora Fintech Fuarı İkinci Kez Kapılarını Açtı

Agora Fintech Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde yatırım ve fintech dünyasını buluşturdu. Tarih 19 Nisan'a kadar devam edecek.

Yayın Tarihi: 17.04.2025 17:09
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 17:09
İstanbul'da Agora Fintech Fuarı İkinci Kez Kapılarını Açtı

Agora Fintech Fuarı İkinci Kez İstanbul'da

Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen ve Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) tarafından düzenlenen Agora Fintech Fuarı, bugün İstanbul Fuar Merkezi'nde ikinci kez kapılarını açtı.

Avrasya Teknoloji Haftası kapsamında gerçekleştirilen bu fuar, yerli ve yabancı sektör temsilcilerini, girişimleri, yatırımcıları ve kamu otoritelerini tek çatı altında buluşturarak önemli bir platform oluşturuyor.

Yoğun Katılımla Açılış Töreni Gerçekleştirildi

Fuarın açılış törenine Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın, TÖDEB Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Dolaz ve diğer önemli isimler katıldı. Polat, finansal teknolojilerin ekonomileri dönüştürmedeki rolüne dikkat çekti.

Türkiye, Fintech Yatırımlarında Cazibe Merkezi Oluyor

Polat, Türkiye'nin 2024 itibarıyla 1,4 trilyon dolarlık ekonomisi ile dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olduğunu belirterek, son 22 yılda 273 milyar dolarlık doğrudan yatırım çekildiğine vurgu yaptı.

Ayrıca, teknoloji girişimlerine yönelik yatırımların hızla artması ve son 4 yılda 5 milyar dolara ulaşması, yatırım ortamının canlılığını gösteriyor.

Fintech Ekosisteminin Büyüme Potansiyeli Hızla Artıyor

BDDK Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın, Türkiye fintech ekosisteminin genç olduğunu ve büyüme potansiyelinin yüksek olduğunu vurguladı. Yerli ve yabancı yatırımcıların artan ilgisi ile birlikte, fintech girişimlerinin çeşitlendiği ifade edildi.

Agora Fintech Fuarı'nda Genişletilmiş Ağ Olanakları

TÖDEB Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Dolaz, fuarın üyeler ve sektör için güçlü iş bağlantıları kurma, bilgi paylaşma ve yenilikçi çözümler geliştirme fırsatları sunduğunu belirtti. Dolaz, fuarın panel ve B2B görüşmelerle zenginleştirilmiş bir platform sağladığını açıkladı.

Fintech dünyasının öncü isimleri ve girişimcileriyle dolu olan bu fuar, 19 Nisan tarihine kadar devam edecek. Türkiye’nin küresel fintech ekosisteminde önemli bir oyuncu olma vizyonu ile düzenlenen bu etkinlik, İstanbul’u da saygın bir fintech merkezi haline getirme gayesini taşımakta.

Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen, Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği...

Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen, Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) tarafından düzenlenen Agora Fintech Fuarı, bugün İstanbul Fuar Merkezi'nde ikinci kez kapılarını açtı. Fuarın açılış törenine, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat (ortada), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın (sağ 2), TÖDEB Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Dolaz (solda), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ödeme Sistemleri ve Finansal Teknolojiler Genel Müdürü Ahmet Buğday (sağda) ve Sermaye Piyasası Kurulu Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanı Aşkın Alıcı (sol 2) katıldı.

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