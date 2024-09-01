İstanbul'da Ağustosta Fiyat Artışları

İTO Verilerine Göre Fiyat Artışları

İstanbul'da ağustos ayında fiyatlar, önceki aya göre yükseldi. Perakende fiyatlar %1,73, toptan fiyatlar ise %0,98 oranında artış kaydetti.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Raporu

İstanbul Ticaret Odası, ağustos ayı İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi ve Toptan Eşya Fiyatları İndeksi verilerini yayımladı. Buna göre, perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi, geçen aya göre %1,73 artarken, toptan fiyat hareketlerini gösteren Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise %0,98 arttı.

Geçen Yıla Göre Değişim Oranları

Sonuçlar, önceki yılın aynı dönemine göre de gözlemlendi. Ücretliler Geçinme İndeksi %61,57, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise %46,87'lik bir artış gösterdi.

Perakende Harcamalarındaki Artışlar

Ağustos ayında, perakende fiyatlarda farklı harcama gruplarında değişimler meydana geldi. Konut harcamaları %7,06; kültür, eğitim ve eğlence %2,11; ev eşyası %1,56; sağlık ve kişisel bakım %1,26; ulaştırma ve haberleşme %0,98; diğer harcamalar %0,81, gıda harcamaları ise %0,51 oranında arttı. Giyim harcamaları ise %3,74 azaldı.

Toptan Fiyatlar Üzerindeki Etkiler

Toptan fiyatlarda ise mensucat grubunda %3,59, inşaat malzemeleri grubunda %3,09, işlenmemiş maddelerde %1,94, madenlerde %1,65, kimyevi maddelerde %0,50, gıda maddelerinde %0,21 artış yaşandı. Ancak yakacak ve enerji maddeleri grubunda %0,42 azalış kaydedildi.