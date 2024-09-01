Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İstanbul'da Ağustosta Fiyat Artışları

İstanbul'da ağustosta perakende ve toptan fiyatlar artış gösterdi. Ayrıntıları öğrenin!

Yayın Tarihi: 01.09.2024 13:09
Güncelleme Tarihi: 01.09.2024 13:09
İstanbul'da Ağustosta Fiyat Artışları

İTO Verilerine Göre Fiyat Artışları

İstanbul'da ağustos ayında fiyatlar, önceki aya göre yükseldi. Perakende fiyatlar %1,73, toptan fiyatlar ise %0,98 oranında artış kaydetti.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Raporu

İstanbul Ticaret Odası, ağustos ayı İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi ve Toptan Eşya Fiyatları İndeksi verilerini yayımladı. Buna göre, perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi, geçen aya göre %1,73 artarken, toptan fiyat hareketlerini gösteren Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise %0,98 arttı.

Geçen Yıla Göre Değişim Oranları

Sonuçlar, önceki yılın aynı dönemine göre de gözlemlendi. Ücretliler Geçinme İndeksi %61,57, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise %46,87'lik bir artış gösterdi.

Perakende Harcamalarındaki Artışlar

Ağustos ayında, perakende fiyatlarda farklı harcama gruplarında değişimler meydana geldi. Konut harcamaları %7,06; kültür, eğitim ve eğlence %2,11; ev eşyası %1,56; sağlık ve kişisel bakım %1,26; ulaştırma ve haberleşme %0,98; diğer harcamalar %0,81, gıda harcamaları ise %0,51 oranında arttı. Giyim harcamaları ise %3,74 azaldı.

Toptan Fiyatlar Üzerindeki Etkiler

Toptan fiyatlarda ise mensucat grubunda %3,59, inşaat malzemeleri grubunda %3,09, işlenmemiş maddelerde %1,94, madenlerde %1,65, kimyevi maddelerde %0,50, gıda maddelerinde %0,21 artış yaşandı. Ancak yakacak ve enerji maddeleri grubunda %0,42 azalış kaydedildi.

İLGİLİ HABERLER

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar