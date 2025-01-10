Bakan Kacır, İtalya ile Sanayi ve Teknoloji İşbirliğini Görüştü

Bakan Kacır, İtalya'nın Urso ile telekonferans görüşmesinde sanayi ve teknoloji alanında işbirliklerini değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 13:36
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 13:39
Bakan Kacır, İtalya ile Sanayi ve Teknoloji İşbirliğini Görüştü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır İtalya ile Görüşme Gerçekleştirdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanı Adolfo Urso ile telekonferans yöntemiyle önemli bir görüşme yaptı. Görüşmede, iki ülke arasında karşılıklı yatırımlar, sanayi, inovasyon ve teknoloji alanlarında yapılabilecek işbirlikleri ele alındı.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabı üzerinden görüşmeye dair şu ifadeleri kullandı: "Karşılıklı yatırımlar, sanayi, inovasyon ve teknoloji alanlarında işbirliklerimizi değerlendirdik. Türkiye ve İtalya, Akdeniz'in ve Avrupa'nın iki büyük üretim gücü olarak birlikte yeni başarılara imza atacak potansiyele sahip."

Türkiye ve İtalya'nın Geleceği

Bu görüşme, Türkiye ve İtalya arasındaki ekonomik ilişkileri güçlendirmek ve yeni iş fırsatları yaratmak adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bakan Kacır'ın açıklamaları, her iki ülkenin de işbirliklerini artırma konusunda istekli olduğunu gösteriyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanı Adolfo...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanı Adolfo Urso ile telekonferans yöntemiyle görüştü.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanı Adolfo...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanı Adolfo Urso ile telekonferans yöntemiyle görüştü.

İLGİLİ HABERLER

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

TOKİ'den 46 İlde 563 Arsa ve 322 Konut Satışı fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul Piyasalarında Gün Ortası: Dolar ve Avro'da Son Durum
2
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yükseldi
3
Hazine Haftaya Üç Devlet Tahvili İhalesi Düzenleyecek
4
Bakan Kacır, İtalya ile Sanayi ve Teknoloji İşbirliğini Görüştü
5
Mercedes-Benz'in Satışları Yüzde 4 Düşüş Gösterdi
6
EPDK Başkanı Yılmaz, 2026'dan İtibaren Akıllı ve Milli Sayaç Dönemi Başlatacak
7
Rekabet Kurulu'ndan Kartek'in Param'a Devri İçin Koşullu İzin

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

TOKİ'den 46 İlde 563 Arsa ve 322 Konut Satışı fırsatı!

İçecek Fiyatlarına Zam! Asgari Ücretin Etkisi Sıfırlandı

Vakıf Katılım Bankası'ndan Rekor Yüzde 15 Maaş Artışı

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı

Çalışanın Yemek Parasından Prim Kesintisi: SGK'dan Yeni Karar