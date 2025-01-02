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İstanbul'da Aralıkta Fiyatı En Çok Artan ve Azalan Ürünler Açıklandı

İstanbul'da aralıkta fiyatı en çok artan ürün taze fasulye, en çok azalan ürün ise domates oldu.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 12:30
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 12:30
İstanbul'da Aralıkta Fiyatı En Çok Artan ve Azalan Ürünler Açıklandı

İstanbul'da Aralık Ayında Fiyat Değişimlerine Dikkat!

İstanbul Ticaret Odası (İTO), aralık ayında perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler ile değişim oranlarını açıkladı. Yapılan açıklamalara göre, İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 üründen 91'inin perakende fiyatı artarken, 25 ürünün fiyatı düştü; 126 ürünün ise fiyatı değişmedi.

Fiyatı En Çok Artan Ürün: Taze Fasulye

Gıda harcamaları altında yer alan yaş kuru sebze ve meyveler kategorisinde, taze fasulye, %26,99'luk artışla fiyatı en fazla yükselen ürün oldu. Diğer artış gösteren ürünler arasında; %24,28 ile lahana, %21,18 ile gazete, %15,03 ile kıvırcık salata, %14,94 ile yeşil soğan, %14,20 ile yaş üzüm ve %11,22 ile çikolata yer aldı.

Fiyatı En Çok Düşen Ürün: Domates

Aralık ayında gıda harcamaları grubu içinde en büyük fiyat düşüşü ise domates'te gerçekleşti. Domatesin fiyatı %21,97 oranında bir azalma gösterdi. Diğer düşüş yaşayan ürünler arasında %12,85 ile karnabahar, %11,91 ile salatalık, %10,54 ile kabak, %9,89 ile portakal ve %8,32 ile ıspanak bulunmaktadır.

İstanbul'daki fiyat değişiklikleri, yaşam standartlarını doğrudan etkileyen önemli bir parametre olarak karşımıza çıkıyor. Perakende fiyatlarındaki bu dalgalanmalar, hem tüketiciler hem de işletmeler için dikkatle izlenmesi gereken bir konu.

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