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İstanbul'da Avrupa'nın En Büyük Hazır Giyim Fuarı Başladı

İstanbul Fashion Connection, 6. kez kapılarını açarak dünya genelinden binlerce alıcıyı bir araya getirdi.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 15:07
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 15:35
İstanbul'da Avrupa'nın En Büyük Hazır Giyim Fuarı Başladı

İstanbul Fashion Connection 6. Kez Kapılarını Açtı

İstanbul, Avrupa'nın en büyük hazır giyim etkinliği olan İstanbul Fashion Connection (IFCO) ile 6. kez hazır giyim sektörünü bir araya getiriyor.

Küresel Markaların İlgi Gösterdiği Fuar

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) tarafından düzenlenen fuar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve İstanbul Valisi Davut Gül’ün katılımıyla başladı. 30.000 metrekarelik alanı kaplayan fuar, 150'den fazla ülkeden gelen binlerce alıcıyı ağırlıyor.

Mustafa Gültepe’nin Açıklamaları

Fuarın açılışında konuşan TİM ve İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, yaz dönemi olmasına rağmen bölgedeki küresel markaların fuara yüksek ilgi gösterdiğini belirtti. Gültepe, "Sektörümüz, maliyet artışları ve daralan pazarları aşabilme kapasitesine sahip" dedi.

İTO ve İHKİB Başkanlarının Görüşleri

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ise, Türk hazır giyim sektörünün global alanda önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, fuarın başarı grafiğini artıracağını ifade etti.

İHKİB Başkan Yardımcısı Mustafa Paşahan ise fuarın sektöre ve Türkiye ekonomisine katkı sağladığını, kısa sürede uluslararası bir marka haline geldiğini belirtti.

Fuar Detayları

İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen IFCO, 9 Ağustos'a kadar açık kalacak. Bu süreçte daha fazla Türk firması global pazarlara ulaşmayı hedefliyor.

Avrupa'nın en büyük hazır giyim etkinliği olma özelliğini taşıyan İstanbul Hazır Giyim ve Moda...

Avrupa'nın en büyük hazır giyim etkinliği olma özelliğini taşıyan İstanbul Hazır Giyim ve Moda Fuarı'nın (İstanbul Fashion Connection-IFCO) 6'ncısı başladı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, açılışa katılarak konuşma yaptı.

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