İstanbul'da Döviz Kurları: Dolar ve Euro İlk İşlem Gününde Ne Kadar?

İstanbul serbest piyasada dolar 36,3120 lira, avro ise 37,9700 lira seviyesinden açıldı.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 09:00
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 09:00
İstanbul'da Döviz Kurları: Dolar ve Euro İlk İşlem Gününde Ne Kadar?

İstanbul'da Döviz Kurları Güne Başladı

İstanbul serbest piyasada dolar 36,3120 lira, euro ise 37,9700 lira üzerinden işlem görerek yeni bir güne merhaba dedi.

Döviz Fiyatları ve Değişim

Serbest piyasada dolar 36,3100 liradan alınırken, satış fiyatı 36,3120 lira olarak belirlendi. Euro ise 37,9680 liradan alınmakta, satış fiyatı ise 37,9700 lira seviyesinde işlem görmektedir.

Dün, doların satış fiyatı 36,3040 lira, euro'nun satış fiyatı ise 37,9100 lira seviyesindeydi. Bugünkü fiyatlar, döviz piyasasındaki dalgalanmalara işaret ederken, yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor.

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