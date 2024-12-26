İstanbul'da Mega Ulaştırma Projeleri Paneli: Sürdürülebilir Ulaşım Çözümleri Tartışıldı

İstanbul’da Sürdürülebilir Ulaşım İçin Çözümler Arandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Trafikte Ortak Akıl Projeleri Derneği'nin işbirliğiyle gerçekleştirilen "Mega Ulaştırma Projeleri ile İstanbul'da Sürdürülebilir Ulaşım Çözümleri" paneli, İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde gerçekleşti.

Panele Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. İsrafil Kuralay, Rektör Prof. Dr. Necip Şimşek ve Trafikte Ortak Akıl Projeleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı gibi önemli isimler katıldı. Ayrıca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nden temsilciler de yer aldı.

Trafik Sorunu Açıkça İfade Edildi

İstanbul Valisi Davut Gül, kentteki araç ve nüfus yoğunluğunun Türkiye’nin %20’sini oluşturduğunu vurgulayarak, "Bu yoğunluğa rağmen yer altındaki alternatiflere yönelmek gerekiyor; bu işe yatırım yapmanız şart," dedi. Kendisi, vatandaşların bu konuda yeni alışkanlıklar edinmesi gerektiğinin altını çizdi.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. İsrafil Kuralay, İstanbul'un trafik sorununu 40 yıldır takip ettiğini belirterek, "Trafik İstanbul’un en büyük problemi. Marmaray, Avrasya Tüneli gibi projeler bu soruna çözüm getirmeye çalışıyor," ifadelerini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Necip Şimşek, istatistiklere dayanarak, trafik yoğunluğunun her yıl kişi başı ortalama 300 saat zaman kaybına yol açtığını dile getirdi. Bu durumun yıllık yaklaşık 1 milyar dolarlık yakıt ve amortisman kaybına neden olduğunu belirten Şimşek, "Trafikte geçen zamanın manevi kaybına kesinlikle paha biçilmez," diye ekledi.

Ulaşımdaki Alternatifler ve Gelecek Vizyonu

Trafikte Ortak Akıl Projeleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı ise, İstanbul'daki trafik sorununun her geçen gün daha da kötüleştiğini vurgulayarak, İBB'nin mobil uygulamasının trafik yoğunluğunu %80-90 olarak gösterdiğini kaydetti. Ayrıca, deniz yollarının toplu ulaşımda payının sadece %3 olduğunu ifade etti ve bu alanda 150 binin altında yolcu bulunduğunu bildirdi.

Program, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İBB ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yetkililerin katıldığı oturumlarla sona erdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sol3), İstanbul Valisi Davut Gül (sağ3) ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. İsrafil Kuralay (sağ2), Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Trafikte Ortak Akıl Projeleri Derneği işbirliğiyle düzenlenen "Mega Ulaştırma Projeleri ile İstanbul'da Sürdürülebilir Ulaşım Çözümleri" paneline katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sol3), İstanbul Valisi Davut Gül (sağ3) ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. İsrafil Kuralay (sağ2), Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Trafikte Ortak Akıl Projeleri Derneği işbirliğiyle düzenlenen "Mega Ulaştırma Projeleri ile İstanbul'da Sürdürülebilir Ulaşım Çözümleri" paneline katıldı.