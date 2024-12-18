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İstanbul'da Serbest Piyasa Döviz Fiyatları: Dolar ve Avro Açılış Değerleri

İstanbul serbest piyasasında 1 Dolar 35,0090 lira, 1 Avro ise 36,8020 lira olarak işlem görüyor.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 09:01
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 09:01
İstanbul'da Serbest Piyasa Döviz Fiyatları: Dolar ve Avro Açılış Değerleri

İstanbul'da Serbest Piyasa Döviz Açılış Fiyatları

İstanbul serbest piyasasında dolar 35,0090 liradan, avro ise 36,8020 liradan güne başladı. Bu sabah döviz işlemcileri için önemli fiyatlar belirlendi.

Serbest piyasada, 35,0070 liradan alınan dolar, 35,0090 liradan satılmaktadır. Avro için ise durum biraz farklı; 36,8000 liradan alınan avronun satış fiyatı 36,8020 lira olarak kaydedildi.

Dünün kapanış fiyatları ise dolar için 34,9920 lira, avro içinse 36,8010 lira seviyelerinde gerçekleşmişti. Bu bilgiler, piyasa oyuncularının alım satım kararlarını etkileyen önemli veriler arasında yer alıyor.

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