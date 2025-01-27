İstanbul PERDER Üyesi Marketlerden Ramazan Boyunca Et Fiyatlarına Sabitleme

İstanbul PERDER Üyesi Marketlerden Ramazan Fırsatları

İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere, dernek üyesi yerel zincir marketler aracılığıyla Ramazan ayı sonuna kadar et fiyatlarının sabitleneceğini duyurdu. Güzeldere, kilogram fiyatı 379 lira olan kıyma ile 399 lira olan kuşbaşı etin marketlerde satışa sunulacağını açıkladı.

Enflasyona Karşı Koruma

Güzeldere, İstanbul PERDER’in enflasyona karşı tüketiciyi korumak adına yıl boyunca indirim ve fiyat sabitleme kampanyalarını sürdüreceğini belirtti. Yaklaşık iki yıldır, Et ve Süt Kurumu ile yapılan protokol çerçevesinde hanelere ekonomik fiyatlarla et ulaştırıldığını vurguladı.

Güzeldere, sözlerine şöyle devam etti: "Ramazan ayı boyunca uygulayacağımız bu fiyat sabitleme, İstanbul'un dört bir yanındaki üye marketlerimiz aracılığıyla gerçekleşecek. İstanbul'da 66 üye marketimiz, 2 bin 700'e yakın şubemiz ve yaklaşık 43 bin çalışanımızla tüketicimize hizmet veriyoruz."

Ramazan'da Ekonomik Fiyatla Et

İstanbul PERDER olarak, ramazan ayının bereketini sofralara taşımaya kararlı olduklarını belirten Güzeldere, "Ramazan fırsatçılarına karşı tüketicinin yanındayız. Bugünden itibaren fiyatlarımızı sabitledik. Ramazan ayında tüketicilerimize ekonomik fiyatla et ulaştırmak bizim görevimiz," dedi.

Ayrıca, 'değerli etler' kategorisinde de fiyat sabitlemesi yapıldığını açıklayan Güzeldere, fiyatları şu şekilde belirtti: Tranç 459 lira, kontrfile ve biftek 649 lira, antrikot ve dana pirzola 699 lira. Tüketicilerimizin, bereketli sofralarda buluşmalarını temenni ettiklerini söyleyerek tüm ülkeye hayırlı ramazanlar diledi.