İstanbul Piyasalarda Dolar ve Avro Fiyatları, BIST 100 Endeksi Gün Ortası Verileri

İstanbul Serbest Piyasa ve BIST 100 Endeksi Gelişmeleri

İstanbul serbest piyasada dolar 36,2200 liradan, avro ise 37,9620 liradan işlem görüyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,02 azalışla 9.912,27 puana geriledi.

Dün 9.914,68 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 15,33 puan ve %0,15 artışla 9.930,00 puandan başladı. Ancak endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2,40 puan ve %0,02 azalışla 9.912,27 puana geriledi. Gün içerisinde endeksin en düşük 9.877,38, en yüksek ise 9.954,21 puanı gördüğü kaydedildi.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi %0,34, mali endeks %0,23 yükselirken, hizmetler endeksi %0,31 ve teknoloji endeksi %0,52 değer kaybetti. Önceki kapanışa göre, BIST 100 endeksine dahil hisselerden 54'ü yükselirken, 39'u düşüş gösterdi. En çok işlem gören hisse senetleri arasında Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Türkiye İş Bankası (C) ile Ereğli Demir Çelik yer aldı.

Uluslararası Piyasalarda Altın ve Petrol Fiyatları

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda %0,2 artışla 2 bin 935 dolar seviyesine ulaştı. Ayrıca, Londra Brent tipi ham petrolün varili de %0,3 yükselişle 75,2 dolardan işlem görüyor.

Tahvil ve Bono Piyasası Verileri

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi %36,08, bileşik getirisi de %39,33 seviyesinde belirlendi.

Döviz Kurları Hakkında Bilgiler

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0480, sterlin/dolar paritesi 1,2590 ve dolar/yen paritesi 152,5 düzeyinde işlem görmekte.