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İstanbul Piyasalarda Gün Ortasında Dolar ve Avro Fiyatları Ne Kadar?

İstanbul serbest piyasasında dolar 35,32, avro 36,65 liradan işlem görüyor. BIST 100 endeksi ise yükseliş gösterdi.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 13:18
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 13:18
İstanbul Piyasalarda Gün Ortasında Dolar ve Avro Fiyatları Ne Kadar?

Piyasalarda Gün Ortası Verileri

İstanbul serbest piyasada dolar 35,3170 liradan, avro 36,6550 liradan satılıyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %0,38 yükselişle 9.867,96 puana ulaştı.

Endeks Performansı

Salı gününü 9.830,56 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, güne %0,28 artışla 9.858,10 puandan başladı. Saat 13.00 itibarıyla endeks, önceki kapanışa göre 37,40 puan artarak 9.867,96 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, en düşük 9.826,97, en yüksek ise 9.931,21 puanı gördü. Endeksler arasında sanayi endeksi <%0,11> ve teknoloji endeksi <%0,20> değer kaybederken, mali endeks <%0,80> ve hizmetler endeksi <%0,34> değer kazandı.

Hisse Senedi İşlemleri

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 54'ü değer kazanırken, 43'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri arasında Anadolu Efes Biracılık, Türkiye İş Bankası (C), Akbank, Türk Hava Yolları ve Yapı ve Kredi Bankası yer aldı.

Altın ve Diğer Piyasa Verileri

Altının ons fiyatı %0,4 artışla 2.636 dolar seviyesindeyken, Londra Brent tipi ham petrolün varili %0,3 yükselişle 73,5 dolardan işlem görmekte.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı olan 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi %36,99, bileşik getirisi ise %40,42 seviyelerinde kaydedildi.

Uluslararası piyasalarda, saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0350, sterlin/dolar paritesi 1,2480 ve dolar/yen paritesi 156,80 düzeyinde işlem görmekte.

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