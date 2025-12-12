Bursa, Cezayirli Turizm Acentelerini THY Sponsorluğunda Ağırladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türk Hava Yolları (THY) sponsorluğunda Cezayirli seyahat acentesi temsilcileri ve turizm profesyonellerini 5 gün süren bir programla ağırladı. Kentin binlerce yıllık tarihi, eşsiz doğası ve kültürel zenginlikleri tanıtılarak, turizm potansiyelinin güçlendirilmesi hedeflendi.

Program Detayları

Program, Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Turizm ve Tanıtma Şube Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirildi. Heyet, THY aracılığıyla yaklaşık 30 bin adet uçak bileti satın alarak Bursa’ya yönelik tur operasyonları planladı ve olası rota çalışmalarını değerlendirdi.

Heyet; Uludağ, Gölyazı, İznik, Mudanya ve Bursa şehir merkezi gibi önemli destinasyonlarda incelemelerde bulunarak yerel turizm olanaklarını yerinde gördü.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız ve Büyükşehir Belediyesi Uluslararası İlişkiler Şube Müdürü Canan Pala Giliğ programın ilk gününde heyete eşlik etti. Bursa turizminin son yıllarda hızla geliştiğini vurgulayan Yıldız, "Farklı kültür ve ülkelerden gelen turist sayısındaki artış memnuniyet verici. Bursa’da konaklamalı gün sayısını artırmayı öncelikli hedef olarak belirledik. Uluslararası pazarlarda Bursa’nın bilinirliğini yükseltmek için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz" dedi.

Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer de heyet tarafından ziyaret edildi. Özer, Bursa’nın dört mevsim turizme açık bir kent olduğunu belirterek Cezayir pazarındaki ilgiyi artırmak için iş birliklerinin süreceğini ifade etti.

Türk Hava Yolları Yenişehir Havalimanı Sorumlusu Esad Naci Ulcay, Cezayir-Türkiye uçuşlarının son yıllarda hızla arttığına dikkat çekti ve ağırlıklı olarak İstanbul’u ziyaret eden Cezayirli turistlerin rotalarına Bursa’yı da eklemeyi hedeflediklerini söyledi.

Heyet sorumlusu Mohamed Khodja ise Bursa’nın beklediklerinden çok daha iyi bir iz bıraktığını vurgulayarak, "Bursa’da çok büyük bir turizm potansiyeli var. En çok etkilendiğimiz noktalar Uludağ, İznik ve şehir merkezindeki tarihi aks oldu" diye konuştu.

Yetkililer, bu tür tanıtım programlarının devam edeceğini belirterek Bursa’nın uluslararası pazarlarda bilinirliğinin artırılması için adımların süreceğini bildirdi.

