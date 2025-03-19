İstanbul Piyasalarında Düşüş: Dolar ve Euro Fiyatları

İstanbul serbest piyasada gün ortası döviz kurları dikkat çekiyor. Dolar 39,0940 liradan, avro 42,6230 liradan işlem görüyor.

BIST 100 Endeksi Değer Kaybediyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 6 değer kaybederek 10.154,35 puana geriledi. Dün kapanışta 10.802,23 puanla işlem gören endeks, güne 741,75 puan (-%6,87) azalışla 10.060,48 puandan başladı.

Saat 13.00 itibarıyla endeks, önceki kapanışa göre 647,87 puan ve yüzde 6 değer kaybı ile 10.154,35 puana düştü. Gün içinde en düşük 10.060,48, en yüksek 10.378,14 puanı gördü.

Sektörel Performans

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 2,73, sanayi endeksi yüzde 4,89, hizmetler endeksi yüzde 5,50 ve mali endeks yüzde 7,68 oranında değer kaybetti. Önceki kapanışa göre, BIST 100 endeksi dahil hisselerden yalnızca 2'si yükselmesine karşın 98'i değer kaybetti.

Öne Çıkan Hisseler

Günün ilk yarısında en çok işlem gören hisse senetleri arasında Yapı Kredi Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank, Koç Holding ve Türkiye İş Bankası (C) yer alıyor.

Altın ve Petrol Piyasaları

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 0,1 düşüşle 3,030 dolardan işlem görürken, Londra Brent tipi ham petrol 69,9 dolara geriledi.

Tahvil Piyasası

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,93, bileşik getirisi de yüzde 41,53 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası Döviz Piyasaları

Uluslararası piyasalarda, saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0850, sterlin/dolar paritesi 1,2970 ve dolar/yen paritesi 149,8 düzeyinde bulunuyor.