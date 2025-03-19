İstanbul Piyasalarında Düşüş: Dolar ve Euro Fiyatları

İstanbul'da BIST 100 endeksi değer kaybederken, döviz kurları da gün içerisinde artış gösterdi.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 13:37
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 13:37
İstanbul Piyasalarında Düşüş: Dolar ve Euro Fiyatları

İstanbul serbest piyasada gün ortası döviz kurları dikkat çekiyor. Dolar 39,0940 liradan, avro 42,6230 liradan işlem görüyor.

BIST 100 Endeksi Değer Kaybediyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 6 değer kaybederek 10.154,35 puana geriledi. Dün kapanışta 10.802,23 puanla işlem gören endeks, güne 741,75 puan (-%6,87) azalışla 10.060,48 puandan başladı.

Saat 13.00 itibarıyla endeks, önceki kapanışa göre 647,87 puan ve yüzde 6 değer kaybı ile 10.154,35 puana düştü. Gün içinde en düşük 10.060,48, en yüksek 10.378,14 puanı gördü.

Sektörel Performans

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 2,73, sanayi endeksi yüzde 4,89, hizmetler endeksi yüzde 5,50 ve mali endeks yüzde 7,68 oranında değer kaybetti. Önceki kapanışa göre, BIST 100 endeksi dahil hisselerden yalnızca 2'si yükselmesine karşın 98'i değer kaybetti.

Öne Çıkan Hisseler

Günün ilk yarısında en çok işlem gören hisse senetleri arasında Yapı Kredi Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank, Koç Holding ve Türkiye İş Bankası (C) yer alıyor.

Altın ve Petrol Piyasaları

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 0,1 düşüşle 3,030 dolardan işlem görürken, Londra Brent tipi ham petrol 69,9 dolara geriledi.

Tahvil Piyasası

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,93, bileşik getirisi de yüzde 41,53 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası Döviz Piyasaları

Uluslararası piyasalarda, saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0850, sterlin/dolar paritesi 1,2970 ve dolar/yen paritesi 149,8 düzeyinde bulunuyor.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Ziraat Bankası'ndan 89.500 TL Promosyon Müjdesi!

Gençlere Büyük Destek: Tarımda Yeni Fırsatlar

Didim Belediyesi'nden Tarihi Zam: Aylık Ücret 38.023 TL!

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TCMB Güncel Döviz Kurları (Saat 15.30)
2
İstanbul Piyasalarında Düşüş: Dolar ve Euro Fiyatları
3
Bakan Bayraktar: Türkmenistan ile Enerji Ortaklıkları Geliştireceğiz
4
Ankara'da 5 Yeni Projeye 20 Milyon Lira Destek
5
Bakan Kacır: Türkiye Elektrikli Araç Üretiminde Cazibe Merkezi Olma Yolunda İlerliyor
6
İstanbul'da Avrupa'nın En Büyük Ayakkabı Fuarı Başladı
7
Nihat Zeybekci, Elazığ'da İş Dünyası ile 'Türkiye Yüzyılı' İçin Buluştu

Didim Belediyesi'nden Tarihi Zam: Aylık Ücret 38.023 TL!

Gençlere Büyük Destek: Tarımda Yeni Fırsatlar

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!

İstanbul'da Ziraat Bankası'ndan 89.500 TL Promosyon Müjdesi!

2000-2008 Arası Sigortalılara Kademeli Emeklilik Düzenlemesi!

Kocaeli'de Fabrika İşçilerine Dudak Uçuklatan zam: 176.000 TL!

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

Yozgatlı Kadınlara İş Fırsatı: Bakan'dan 1500 Kişi İçin Yeni Destek

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!

Tekirdağ'da Tüm İşçilere İkramiye Müjdesi: Ay Ay 43.069 TL

Türkiye'de 63 İlde Ücretsiz İnternet Dönemi Başlıyor!