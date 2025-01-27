DOLAR
35,72 -0,14%
EURO
37,57 -0,27%
ALTIN
3.180,86 0%
BITCOIN
3.537.330,51 5,66%

İstanbul Piyasalarında Gün Ortası Değerlendirmesi: Dolar 35,72 Lira, BIST 100 Endeksi 10.032,63 Puanı Görüyor

İstanbul’da dolar 35,72, avro 37,47 liradan işlem görüyor. BIST 100 endeksi günü yüzde 0,71 azalarak 10.032,63 puana geriledi.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 13:28
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 13:28
İstanbul Piyasalarında Gün Ortası Değerlendirmesi: Dolar 35,72 Lira, BIST 100 Endeksi 10.032,63 Puanı Görüyor

İstanbul Piyasalarında Gün Ortası Durağı

İstanbul serbest piyasada dolar 35,7280 liradan, avro 37,4760 liradan satılmaya devam ediyor. Borsa İstanbul'da ise BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,71 azalışla 10.032,63 puana geriledi.

Endeksleşme ve Hisse Senetleri Durumu

Cuma günü 10.104,85 puandan kapanan BIST 100 endeksi, yeni haftaya 72,40 puan ve yüzde 0,72 azalışla 10.032,46 puandan başladı. Saat 13.00 itibarıyla endeks, önceki kapanışa göre 72,22 puan azalışla 10.032,63 puana geriledi. Gün içinde endeks, en düşük 9.994,68 ve en yüksek 10.069,76 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,95, hizmetler endeksi yüzde 0,71, mali endeks yüzde 0,80 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,06 değer kazandı. Önceki kapanışa göre ise, BIST 100 endeksine dahil hisselerden 19'u değer kazanırken, 79'u değer kaybetti.

Öne Çıkan Hisse Senetleri ve Diğer Piyasa Verileri

Günün ilk yarısında en çok işlem gören hisse senetleri arasında Türk Hava Yolları, Akbank, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası ve Ereğli Demir Çelik bulunuyor.

Öte yandan, Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 35,03, bileşik getirisi ise yüzde 38,10 seviyesinde işlem görüyor.

Uluslararası Piyasalarda Fiyat Durumu

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0490, sterlin/dolar paritesi 1,2490 ve dolar/yen paritesi 154,60 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada altının onsu %0,3 azalışla 2.763 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise %0,1 yükselişle 77,6 dolardan işlem görmekte.

İLGİLİ HABERLER

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı

Muğla'dan Sosyal Desteklerde Büyük Artış: 2025'te 3 Katı Verilecek

İzmir'de Süt Kuzusu Projesi Başlıyor: Aylık 8 Litre Süt Desteği!

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çin İmalat Sektörü 2025'e Daralma ile Başladı
2
Emekli maaşını 17'si ila 21'i arasında alanlar dikkat! Hükümetten emekliye süper jest geldi
3
Trabzon'da Mezgit ve İstavritin Kilogramı 100 Lira
4
Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları Düşüşte: 12.396,42 TL
5
TCMB'den Mevduat Büyüklüğüne Göre Faiz Ayrışması Analizi
6
Akaryakıt Sektörünün Sorunları Çanakkale'de Görüşüldü
7
Spot Piyasalarda Elektrik Fiyatları Yükseliyor: Yarın İçin 3 Bin Lira Zirvesi

Emeklilere Müjde: Maaş Farkları TBMM'den Geliyor!

Bursa'da Uygun Fiyatlı 2017 Dacia Duster İcra Yoluyla Satışa Çıkıyor

Ankara'da Sözleşmeli Personel Alım İlanları Yayınlandı

İzmir'de Süt Kuzusu Projesi Başlıyor: Aylık 8 Litre Süt Desteği!

Manisa ve Niğde'de 2025 Memur Alımları Başladı!

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Şok Zam: Yüzde 15 Artış!

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan Dev Müzayede: 20 İlde 63 Arsa Satışa Sunuluyor

Halkbank'tan 3750 TL Kazanç Fırsatı: İki Yeni Kampanya Duyuruldu

50.000 TL Promosyon Ödemesi Açıklandı! Sendikadan Heyecan Verici Gelişme

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı

Muğla'dan Sosyal Desteklerde Büyük Artış: 2025'te 3 Katı Verilecek

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!