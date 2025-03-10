İstanbul Piyasalarında Gün Ortası: Dolar ve Avro Fiyatları Dikkat Çekiyor

İstanbul'un serbest piyasasında dolar ve avro değer kaybederken, BIST 100 endeksi de geriledi.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 13:18
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 13:18
İstanbul Piyasalarında Gün Ortası: Dolar ve Avro Fiyatları Dikkat Çekiyor

İstanbul serbest piyasası gün ortasında hareketli bir seyir izliyor. Dolar, 36,5380 lira seviyesinden işlem görürken, avro 39,6780 lira değerine yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise günün ilk yarısında yüzde 0,39 değer kaybıyla 10.466,37 puan seviyesine geriledi. Cuma günü 10.507,11 puan ile kapanış yapan endeks, güne 25,65 puan ve yüzde 0,24 azalışla 10.481,45 puan seviyesinden başladı. Saat 13.00 itibarıyla endeks, önceki kapanışa göre 40,73 puan düşüşle 10.466,37 puana indi.

Günün ilk yarısında en düşük 10.446,69, en yüksek 10.543,98 puan seviyeleri kaydedildi. Teknoloji endeksi yüzde 2,45 ve sanayi endeksi yüzde 0,43 artış gösterirken, hizmetler endeksi yüzde 1,25 geriledi. Mali endeks ise yatay bir seyir izledi.

BIST 100 endeksine dahil hisselerden 43’ü yükselirken, 54’ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri arasında Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, BİM Birleşik Mağazalar, Turkcell ve ASELSAN yer aldı.

Uluslararası piyasalarda, saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0850, sterlin/dolar paritesi ise 1,2910 seviyelerinde işlem görüyor. Dolar/yen paritesi ise 147,2 düzeyinde bulunuyor.

Altının ons fiyatı ise 2 bin 911 dolar seviyesine çıkarken, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,2 artışla 70,3 dolar değerinde işlem görüyor.

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