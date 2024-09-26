İstanbul Piyasalarında Gün Ortası Durumu

İstanbul Piyasalarında Gün Ortası

İstanbul serbest piyasasında döviz kurları gün ortasında değişkenlik göstermeye devam ediyor. Dolar, 34,1680 liradan işlem görürken, avro 38,1790 liradan satılmakta.

BIST 100 Endeksi Yükselişte

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %1,32 oranında değer kazanarak 10.021,99 puana çıktı. Önceki gün 9.891,00 puanla kapanan endeks, açılışta 62,28 puan ve %0,63 artışla 9.953,28 puandan başladı.

Öğle saatleri itibarıyla endeks, en düşük 9.923,64, en yüksek ise 10.049,52 puanı gördü. Günün ilk yarısında, sanayi endeksi %1,33, mali endeks %1,28, teknoloji endeksi %0,07 ve hizmetler endeksi %0,83 değer kazandı.

Hisse Senedi İşlemleri

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil olan hisselerden 87'si yükselirken, 12'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri arasında ise Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Ereğli Demir Çelik, Yapı ve Kredi Bankası ve Akbank yer aldı.

Altın ve Petrol Fiyatları

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı, saat 13.00 itibarıyla 2.669 dolara yükseldi. Ayrıca, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise %1,6 azalışla 71,8 dolardan işlem görüyor.

Döviz Kurları

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1140, sterlin/dolar paritesi 1,3360 ve dolar/yen paritesi 144,70 seviyelerinde bulunuyor.