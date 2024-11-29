İstanbul Piyasalarının Gün Ortası Durumu: Dolar 34,68 Lira, BIST 100 Endeksi Düşüşte

İstanbul Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 34,6840 liradan, avro ise 36,6540 liradan işlem görmektedir.

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarıda Düşüşte

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,22 azalışla 9.618,68 puana geriledi. Endeks, bir gün önce 9.640,08 puandan kapanırken, güne 10,65 puan ve yüzde 0,11 artışla 9.650,73 puandan başladı.

Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 21,40 puan ve yüzde 0,22 düşüşle 9.618,68 puana inen endeks, gün içerisinde en düşük 9.602,74, en yüksek ise 9.658,61 puanı gördü.

BIST 100 Endeksi Sektörel Gelişmeler

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,08, teknoloji endeksi yüzde 0,11 ve sanayi endeksi yüzde 0,02 yükselirken, hizmetler endeksi yüzde 0,49 geriledi.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 48'i değer kazanırken, 50'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri arasında Yapı ve Kredi Bankası, Gübre Fabrikaları, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik ve Koza Altın İşletmeleri yer aldı.

Uluslararası Piyasalarda Durum

Altının ons fiyatı 2.664 dolar seviyesinde işlem görmekte. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda ise 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 37,49, bileşik getirisi ise yüzde 41,01 olarak gerçekleşmiştir.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0560, sterlin/dolar paritesi 1,2690 ve dolar/yen paritesi 150,20 düzeyinde bulunmaktadır.

İstanbul serbest piyasada dolardaki işlem fiyatı 34,6840 lira, avro ise 36,6540 lira olarak kaydedilmiştir. Uluslararası piyasalarda altın onsu yüzde 1 artışla 2.664 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,7 düşüşle 72,1 dolardan işlem görmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.