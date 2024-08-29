İstanbul Serbest Piyasa Döviz Fiyatları

İstanbul Serbest Piyasa Döviz Kurları

İstanbul serbest piyasası, döviz fiyatları konusunda yatırımcılara önemli bilgiler vermeye devam ediyor. Bugün itibarıyla doların açılış fiyatı 34,0940 lira olurken, avro 37,9700 lira seviyesinden işlem görüyor.

Döviz Alım-Satım Fiyatları

Döviz piyasasında, 34,0920 lira ile işlem gören doları satın almak isteyenler için satış fiyatı 34,0940 lira olarak belirlenmiş. Avronun ise, alım fiyatı 37,9680 lira iken, satış fiyatı 37,9700 lira olarak kaydedilmiştir.

Önceki Fiyatlarla Karşılaştırma

Dolara olan ilgi, dün 34,0450 lira üzerinden işlem görmekteydi. Avronun önceki gün ki satış fiyatı ise 38,0400 lira olarak belirlenmişti.