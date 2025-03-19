İstanbul Serbest Piyasa Döviz Fiyatları: Dolar ve Euro Bugün Ne Kadar?

İstanbul serbest piyasada dolar 36,7510 lira, avro 40,2140 lira seviyesinden işlem görüyor.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 09:01
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 09:01
İstanbul Serbest Piyasa Döviz Fiyatları: Dolar ve Euro Bugün Ne Kadar?

Serbest Piyasa Döviz Fiyatları

İstanbul serbest piyasasında döviz açılış fiyatları bugün itibarıyla belirlendi. Dolar, 36,7510 lira, Euro ise 40,2140 lira seviyesinden işlem görüyor.

Döviz Alım-Satım Fiyatları

Serbest piyasada, dolar 36,7490 liradan alınırken, satış fiyatı 36,7510 lira olarak kaydedildi. Bunun yanı sıra, Euro 40,2120 liradan alınıp, 40,2140 liradan satılıyor.

Önceki Günün Fiyatları

Dün ise doların satış fiyatı 36,6570 lira, avronun satış fiyatı ise 40,0050 lira olarak işlem görmüştü.

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