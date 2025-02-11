İstanbul Serbest Piyasada Döviz Fiyatları Açıklandı

İstanbul Serbest Piyasada Döviz Fiyatları Güncellendi

İstanbul serbest piyasasında dolar, 36,0280 liradan, avro ise 37,1190 liradan güne başladı. Serbest piyasada 36,0260 liradan alınan doların satış fiyatı 36,0280 lira olarak belirlenirken, 37,1170 liradan alınan avronun satış fiyatı 37,1190 lira oldu.

Önceki Günün Fiyatlarına Göre Değişim

Dün, doların satış fiyatı 35,9940 lira ve avronun satış fiyatı ise 37,1520 lira olarak kaydedilmişti. Bugün ise döviz kurlarında dikkat çeken bir artış yaşandı.