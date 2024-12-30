İstanbul-Sofya Ekspresi 2024'te 37 Bin Yolcu Taşıdı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul-Sofya Ekspresi'nin 2024 yılı aralık ayı itibarıyla 37 bin yolcuya hizmet verdiğini açıkladı. Uraloğlu, "Bu hat, Avrupa'ya seyahat etmek isteyen tatilciler, iş ve eğitim amacıyla yolculuk yapanlar için mükemmel bir alternatif sunuyor." dedi.

Türkiye'nin Avrupa'ya Açılan Demir Kapısı

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ekspresin kullandığı hattın "Türkiye'nin Avrupa'ya açılan demir kapısı" olduğunu vurguladı. Ekspresin, tarih ve kültür yolculuğu deneyimi sunduğunu ifade eden Uraloğlu, Türkiye ve Avrupa arasında konforlu, ekonomik bir seyahat imkanı sağladıklarının altını çizdi.

Artan Talep ve Yıllık Yolcu Sayısı

Uraloğlu, İstanbul-Sofya Ekspresi'nin her yıl artan bir talep ile karşılaştığını belirterek, "İstanbul-Sofya Ekspresi, hem yerli hem de yabancı turistlerden büyük ilgi görüyor. 2024 yılı aralık ayı itibarıyla 37 bin yolcuya ulaştık. Avrupa'ya açılan kapımız olan bu ekspres ile tarih, kültür ve doğayı buluşturuyoruz." şeklinde konuştu.

Güzergah ve Yolculuk Ayrıntıları

İstanbul'dan hareket eden tren, Alpullu, Edirne ve Kapıkule gibi tarihi noktalardan geçerek Bulgaristan'ın Sofya şehrine ulaşıyor. Uraloğlu, "İstanbul-Sofya Ekspresi, tarih boyunca iki kıta arasında bir köprü işlevi gören İstanbul'dan Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya kadar uzanıyor. Tarihi zenginliklerin yanı sıra yolculuk esnasında doğal güzellikleri de keşfetme fırsatı veriyor." dedi.

Günlük Seferler

Her gün sefer düzenlenen İstanbul-Sofya Ekspresi, İstanbul Halkalı'dan saat 20.00'de kalkış yaparken, ertesi sabah 11.00'de Sofya Merkez Garı'na ulaşıyor. Sofya'dan ise 17.50'de hareket eden tren, sabah 08.14'te İstanbul'a varıyor. Bakan Uraloğlu, ekspreste yolculara yataklı, kuşetli ve pulman tipi vagonlarda seyahat imkanı sunulduğunu ifade etti.