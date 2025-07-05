İstanbul Tarımı Yeniden Doğuyor: Yerli Biber Fidesi Dikey Tarım Merkezi'nden Çiftçilere Ulaşıyor

İstanbul'un Çiftçileri Yerli Biber Fidesi ile Tanışıyor

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, Silivri'nin Sayalar Mahallesine özgü ata tohumlardan ürettikleri 100 bin biber fidelerini İstanbullu çiftçilerle buluşturduklarını açıkladı. Fidelerin 25 Mayıs itibarıyla çiftçilere dağıtıldığını belirten Parıldar, çiftçilerin bu fideleri üretim alanlarında kullanmaya başladığını ifade etti.

Kapalı Dikey Tarım Uygulama Merkezi

İstanbul Kapalı Dikey Tarım Uygulama Merkezi, Kağıthane Belediyesi Kültür Merkezi binasının 30 metre altında, 3 yıl önce üretim merkezi olarak kuruldu. Bu merkez, hidroponik üretim konusunda dünyanın en derin ikinci merkezi olma özelliğini taşıyor. Parıldar, burada günlük hayatta tüketilen 103 farklı bitki çeşidi geliştirildiğini açıkladı.

Yerli Tohum Üretiminin Önemi

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Parıldar, Türkiye’nin tohum ve fide üretiminde yerli seviyede önemli bir noktada olduğunu vurguladı. Bu yıl İstanbul’da özellikle tarla bitkileri, ayçiçeği ve kanola için kullanılan materyallerin yüzde 80’den fazlasının yerli tohumlardan tedarik edildiğini söyledi.

Çiftçilerin Başarılı Uygulamaları

Kapalı Dikey Tarım Uygulama Merkezi Proje Koordinatörü Hakan Aşan, fidelerin sağlıklı bir şekilde büyüdüğünü ve çiftçilerin bu durumdan memnun kaldığını ifade etti. Aşan, 320 metrekarelik üretim alanlarının 20 bin metrekarelik tarla büyüklüğüne eşdeğer olduğunu ekleyerek burada sağlıklı ürünlerin hızla yetiştirilebildiğine dikkat çekti.

Geleceğe Yönelik Projeler

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Parıldar, gelecek projeleri hakkında bilgi vererek, 2026 yılı itibarıyla domates, hıyar ve biber gibi sebze türlerine yönelik projelerde kullanılacak fidelerin de burada üretileceğini belirtti. Parıldar, tüm bu çalışmaların İstanbul’daki tarımın gelişimine büyük katkı sağladığını düşünüyor.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı olarak, Kağıthane Belediyesi Kültür Merkezi’nin bulunduğu binanın yerin 30 metre altındaki eksi 8’inci katında, 3 yıl önce uygulama merkezi olarak kurulan İstanbul Kapalı Dikey Tarım Uygulama Merkezi’nde, yerli ve milli imkanlarla üretilen 100 bin biber fidesi İstanbullu çiftçilerle buluşturuldu.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı olarak, Kağıthane Belediyesi Kültür Merkezi’nin bulunduğu binanın yerin 30 metre altındaki eksi 8’inci katında, 3 yıl önce uygulama merkezi olarak kurulan İstanbul Kapalı Dikey Tarım Uygulama Merkezi’nde, yerli ve milli imkanlarla üretilen 100 bin biber fidesi İstanbullu çiftçilerle buluşturuldu.