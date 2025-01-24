İstanbul Ticaret Borsası'nda Seracılık Üzerine Önemli Gelişmeler

İstanbul Ticaret Borsası'nda Seracılık Masaya Yatırıldı

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Meclis Başkanı Ahmet Bülent Kasap, Türkiye'de toplam meyve sebze üretiminin 4'te 1'inin seralarda üretildiğini belirtti. Kasap, "Yapılan yatırımlar ve teknolojik ilerlemeler sayesinde, sera üretiminde dünyada dördüncü, Avrupa'da ikinci sıradayız" dedi.

Sektörlerin Sorunları ve Çözümleri Konuşuldu

İSTİB tarafından düzenlenen "Borsa Meydanında Sektörler Konuşuyor" toplantısında seracılık konusu detaylı bir şekilde ele alındı. Moderatörlüğünü Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak'ın yaptığı toplantıya birçok önemli isim katıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Sebze ve Seracılık Birim Koordinatörü Ezgi Çoban, seracılığın Türkiye'de yaygın bir uygulama olduğunu ve günden güne arttığını vurguladı. Çoban, "81 ilimizin 80'inde seracılık yapılıyor. 8 milyon ton sebze, 1 milyon ton meyve bu seralarda üretiliyor" açıklaması yaptı.

Türkiye'nin Sera Potansiyeli

Kasap, Türkiye'nin ekolojik özellikleri sayesinde sera üretiminde dünya genelinde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Üretim kalemleri arasında domates, salatalık, karpuz, biber, muz, patlıcan ve çilek yer alıyor. Domates üretimi toplamın yüzde 50'sini oluşturuyor.

Artan Sera Varlığı ve İhracat Fırsatları

Sera Yatırımcıları ve Üreticileri Birliği Derneği (SERABİR) Başkanı Onur Girdap, jeotermal kaynakların yaygınlaşmasıyla ihracata yönelik üretimlerin arttığını dile getirdi. SERKONDER Başkanı Ufuk Salih Uslu, ülkemizde mevcut olan 550 bin dönüm sera varlığının iki yılda %27 artış gösterdiğini söyledi.

Devlet Destekleri ve Fonlar

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Proje Yönetimi Koordinatörlüğü Dış İlişkiler Uzmanı Ali Ateş, devletin Avrupa Birliği ile sağladığı destek fonunun tüm üreticiler tarafından yararlanılması gerektiğini vurguladı. Ateş, "Fonların %50'si AB, %50'si ülkemizin ulusal bütçesinden karşılanıyor" dedi.